Нова драма: Рале покупио сав новац и побјегао, док Ану Николић избацују из хотела у Дубаију

Курир
29.10.2025
14:24
Ана Николић и Горан Ратковић Рале жестоко су се посвађали током боравка у Дубаију, гдје су отишли након одмора и вјенчања на Малдивима.
Наиме, наводни инцидент се десио током ноћи. Њих двоје су одсјели у луксузном хотелу, а у Емирате су дошли како би Ана снимила спот за нови сингл "Није ми 22".
Послије тешке цјеловечерње свађе, Ратковић је рано јутрос устао, покупио своје ствари, сав свој и Анин новац и напустио хотел, вјероватно кренувши за Београд.
Извор близак композитору, рекао је да се чуо са Ратковићем, који му је љутито рекао:
– Пусти је, нека цркне тамо у Дубаију, као џукела.
Ани је на столу оставио само пасош, али будући да пјевачица нема ни новца, она је тренутно заробљена у Дубаију и додатни проблем је тај што особље хотела у овом тренутку на све начине покушава да је избаци напоље јер је дошло вријеме да напусти собу, а пјевачица нема новца да плати хотел јер је Рале све однио са собом, испричао је извор за Курир.
Извор Курира не зна тачан разлог свађе између пјевачице и композитора, али је очигледно да се ради о нечем врло озбиљном јер је Ратковић поступио овако безобзирно према супрузи.
Подсјетимо, Ана и Рале су се за викенд вјенчао на пјешчаној плажи на Малдивима.
Пјевачица и продуцент су се вјенчали на једној од најљепших пјешчаних плажа на овом егзотичном острву, па ће им тако овај одмор, који је услиједио након њиховог помирења послије бурног периода који је сада иза њих, остати у вјечном сјећању.
