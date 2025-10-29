Умрла сестра Биље Крстић

Извор:
Курир
29.10.2025
13:22
Коментари:0
Биљана Крстић је на Фејсбуку данас објавила да је умрла њена рођена сестра Мира.
Пјевачица се на Фејсбуку опростила од најстарије сестре, уз потресну објаву.
"Отишла је тихо, наша најстарија рођена сестра Мира. Овог јутра без ње и слике се само ређају, свака успомена постаје талас који гуши и грли у исти мах", написала је чувена умјетница, те додала:
"Наша је љубав, Мики, са тобом и дише тамо гдје си ти. Волимо те Иванка и ја", написала је уз неколико емотикона сломљеног срца.
Пријатељи на Фејсбуку јој масовно изјављују саучешће, а пјевачица је неутјешна овим губитком, пише Курир.
