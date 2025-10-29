Logo

Извор:

Курир

29.10.2025

13:22

Умрла сестра Биље Крстић
Фото: Pixabay

Биљана Крстић је на Фејсбуку данас објавила да је умрла њена рођена сестра Мира.

Пјевачица се на Фејсбуку опростила од најстарије сестре, уз потресну објаву.

majkl dzordan

Кошарка

Мајкл Џордан открио зашто никада није пропуштао мечеве

"Отишла је тихо, наша најстарија рођена сестра Мира. Овог јутра без ње и слике се само ређају, свака успомена постаје талас који гуши и грли у исти мах", написала је чувена умјетница, те додала:

"Наша је љубав, Мики, са тобом и дише тамо гдје си ти. Волимо те Иванка и ја", написала је уз неколико емотикона сломљеног срца.

Пријатељи на Фејсбуку јој масовно изјављују саучешће, а пјевачица је неутјешна овим губитком, пише Курир.

