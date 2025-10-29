Све ближе признавање возачке дозволе свих категорија из БиХ у Аустрији

Извор:
СРНА
29.10.2025
13:11
Коментари:0
Амбасадор БиХ у Аустрији Синиша Бенцун рекао је да су усаглашени сви кораци како би се стекли услови за признавање возачких дозвола свих категорија из БиХ у Аустрији.
Очекује да ће ова иницијатива у наредном периоду бити доведена до краја.
Бенцун је рекао да је ову иницијативу покренула Амбасада.
Од велике користи би било право замјене возачких дозвола без додатних тестова, испита, али и трошкова за њихове носиоце, узимајући у обзир велики број држављана БиХ у Аустрији на привременом и сталном боравку.
"То су нам потврдила и бројна удружења која окупљају држављане БиХ у Аустрији", додао је Бенцун.
О овоме се прошле седмице разговарао са представницима Пољопривредне коморе Аустрије, те да је руководилац Одјељења за еколошке и правне политике Патрик Мајцен рекао да ће Комора да подржи ову иницијативу код надлежних органа.
Градови и општине
Провокације у Котор Варошу: Бошњаци би да обиљеже годишњицу непостојећег злочина
Бенцун каже да су оцијенили да би то било корисно и за бројне аустријске фирме које ангажују сезонске и сталне раднике из БиХ који управљају различитим возилима у Аустрији,
"Аутоматска замјена возачких дозвола убрзала би и појефтинила досадашње поступке", појаснио је Бенцун, преноси Срна.
До сада замјена возачких дозвола без додатних тестова била могућа само за "Б" категорију, док се након реализације ове иницијативе очекује да то буде могуће за све категорије
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму