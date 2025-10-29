Провокације у Котор Варошу: Бошњаци би да обиљеже годишњицу непостојећег злочина

- Треба водити рачуна о томе да не радимо оно што може произвести нове тензије и то Котор Варошу не треба - рекао је Сакан.

Сакан је подсјетио да је Котор Варош мјесто гдје је протекли рат био са много жртава и материјалне штете, истичући да су се након рата овдје људи вратили и обновили куће.

Предсједник Борачке организације Котор Варош Миладин Савановић изјавио је раније Срни да не постоји ниједан доказ да је неко страдао у селу Грабовица, гдје група Бошњака планира да одржи скуп како би обиљежила 33 године од наводног страдања.

Савановић је позвао надлежне да не издају дозволу за одржавање овог скупа.

- Они хоће да обиљежавају нешто што није доказано. Јасно кажемо да се ми томе противимо - и ми и локално становништво. Котор Варошу то не треба. Ми имамо изузетне међунационалне односе, а да се распирује мржња, ми смо против тога - рекао је Савановић, поводом скупа који планира Организација породица шехида, погинулих и несталих особа "Врбања".

Српски народ у општини Котор Варош желе да стигматизују за ситуације и измишљене догађаје за које нема доказа и тако нешто се не би смјело дозволити, рекао је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

Након што је бошњачко удружење "Врбања" из Котор Вароша најавило како ће 3. новембра обиљежити 33 године од наводног страдања у селу Грабовица, Којић је истакао да је то озбиљан безбједносни проблем за општину Котор Варош и да тако нешто сигурно не би смјело да се дозволи.

- Гдје је крај таквом понашању, шта је сљедеће - упитао је Којић, који је бивши директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

Којић је истакао да подржава реакцију народа у Котор Варошу који се успротивио свему томе и траже од надлежних институција да не дају дозволу за овај скуп.

- Јасна је намјера да се стигматизује српски народ који живи у Котор Варошу на начин да покушавају да обиљежавају нешто за шта немају апсолутно никаквих доказа - истакао је Којић.

Према његовим ријечима, ово се, прије свега, може посматрати као вид једне провокације и дизања међунационалних тензија, што у овом тренутку није потребно, није добро.

- Стигматизација једног народа, у овом случају српског, не може допринијети ни суживоту ни помирењу на овим просторима - истакао је Којић.

Подсјетио је да злочин који је био и медијски јавно доступан у Добровољачкој улици у Сарајеву и за који је подигнута оптужница против Ејупа Ганића Срби годинама не могу да да обиљеже на локацији на којој се заиста десио.

- И када га обиљежавамо велике су полицијске снаге и велики отпор Бошњака, провокације од "Зелених беретки" за несумњив злочин и убиство младих војника ЈНА у Добровољачкој улици - напоменуо је Којић.