Зворник: Усвојен ребаланс буџета

Аутор:Сања Трифковић
28.10.2025
19:37
Коментари:0
Нацрт ребаланса буџета за 2025. годину у износу од 57.484.850 КМ усвојен је већином гласова. Разлози који су довели до потребе за ребалансом повећање пореских и непореских прихода буџета Зворника, повећање грантова и трансфера, смањење примитака за нефинансијску имовину, повећање примитака од задуживања, и смањење осталих примитака током 2025. године.
„Буџет нашег града је ликвидан, немамо никаквих проблема. Све своје обавезе извршавамо на вријеме. Такође и пројекти који су од значаја за град и који су планирани да се реализују из буџета за ову годину, иду планираном динамиком“, рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
Двије тачке које су привукле највећу пажњу биле су везане за еколошку ситуацију у граду. Већином гласова, одборници су усвојили и Информацију о стању и заштити животне средине на подручју Зворника, односно Годишњи извјештај о спровођењу локалног плана управљања отпадом за 2024. годину.
„Разумијем и представнике, оно што се мени наравно није допала, а што смо данас на неку иницијативу опозиционих одборника усвојили неку информацију, да ће ти мјерни инструменти бити инсталирани у мјесне заједнице које су највише угрожене“, рекао је Бојан Лукић, шеф клуба одборника СДС-а.
У оквиру 8. редовног засједања локалног парламента, одборници су размотрили и усвојили више извјештаја и информација. Размотрили су и Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за период 2024–2026. година, те Информацију о усвојеном Програму рада средњих школа за школску 2025/2026. годину.
