Logo

Зворник: Усвојен ребаланс буџета

Аутор:

Сања Трифковић

28.10.2025

19:37

Коментари:

0
Зворник: Усвојен ребаланс буџета
Фото: АТВ

Нацрт ребаланса буџета за 2025. годину у износу од 57.484.850 КМ усвојен је већином гласова. Разлози који су довели до потребе за ребалансом повећање пореских и непореских прихода буџета Зворника, повећање грантова и трансфера, смањење примитака за нефинансијску имовину, повећање примитака од задуживања, и смањење осталих примитака током 2025. године.

„Буџет нашег града је ликвидан, немамо никаквих проблема. Све своје обавезе извршавамо на вријеме. Такође и пројекти који су од значаја за град и који су планирани да се реализују из буџета за ову годину, иду планираном динамиком“, рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.

Двије тачке које су привукле највећу пажњу биле су везане за еколошку ситуацију у граду. Већином гласова, одборници су усвојили и Информацију о стању и заштити животне средине на подручју Зворника, односно Годишњи извјештај о спровођењу локалног плана управљања отпадом за 2024. годину.

„Разумијем и представнике, оно што се мени наравно није допала, а што смо данас на неку иницијативу опозиционих одборника усвојили неку информацију, да ће ти мјерни инструменти бити инсталирани у мјесне заједнице које су највише угрожене“, рекао је Бојан Лукић, шеф клуба одборника СДС-а.

У оквиру 8. редовног засједања локалног парламента, одборници су размотрили и усвојили више извјештаја и информација. Размотрили су и Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за период 2024–2026. година, те Информацију о усвојеном Програму рада средњих школа за школску 2025/2026. годину.

Подијели:

Тагови:

Зворник

budžet

rebalans budžeta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Спасили пса који је запео на стијени код Ливна

Градови и општине

Спасили пса који је запео на стијени код Ливна

9 ч

0
Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

Градови и општине

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

12 ч

0
Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

Градови и општине

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

23 ч

4
Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

Градови и општине

Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Почели Десети међународни књижевни сусрети

21

56

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

21

50

Колико у Црној Гори има турских држављана?

21

46

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

21

24

Централне вијести 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner