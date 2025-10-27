Logo

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

27.10.2025

22:31

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!
Фото: Printscreen/Youtube/Zvrc

Признања су додијељена за укупно 52 села из свих регија свијета – од Африке, Америке, Азије до Европе и Блиског истока, а најбоља су бирана међу више од 270 пријава

Туристички потенцијал Републике Српске добио је још једно глобално признање. У најновијем, петом издању престижне листе "Најбољих туристичких села" (Best Tourism Villages - BTV) коју дод‌јељује УН Туризам (бивша Свјетска туристичка организација - UNWTO), своје мјесто нашла је и Крупа на Врбасу.

Признања су додијељена за укупно 52 села из свих регија свијета – од Африке, Америке, Азије до Европе и Блиског истока, а најбоља су бирана међу више од 270 пријава из 65 земаља чланица УН Туризма.

Бисер природе и културног насљеђа

Крупа на Врбасу, заслужено се нашла на листи, прави је бисер природе и културног насљеђа Републике Српске. Налази се на око 25 километара јужно од Бањалуке, а смјештена је на ушћу рјечице Крупе у ријеку Врбас. Спој је нетакнуте природе и богате историје, што га чини омиљеном дестинацијом за домаће и стране туристе.

Слапови и воденице на ријеци Крупи највећа су и најпознатија атракција. Рјечица, на само километар од ушћа у Врбас, тече каскадно, стварајући низ сликовитих водопада.

Поред слапова се налази неколико старих, традиционалних воденица (млинова). Посјетиоци могу купити свјеже самљевено брашно, а љети су популарни и домаћи хељдини уштипци. Од слапова води уређена пјешачка стаза која пролази кроз шуму и води до самог извора ријеке Крупе.

Према посљедњем попису становништва, ово насеље је имало 1.199 становника, што је готово половина броја из 1991. године, када их је било 1.858.

Највећа свјетска заједница руралних дестинација

Са нових 52 добитника, те још 20 села која су укључена у Програм унапређења, глобална мрежа "Најбољих туристичких села" (BTV Network) нарасла је на 319 чланова, чиме је постала највећа свјетска заједница руралних дестинација.

"Наша 'Најбоља туристичка села 2025' истичу заједнице које раде на очувању културног наслијеђа, заштити природних ресурса и стварању економских прилика кроз туризам. Ова села показују да, прихватањем туризма, могу потицати друштвену укљученост и градити будућност у којој нико није запостављен", рекао је Зураб Пололикасхвили, генерални секретар УН Туризма.

Свечана церемонија објаве листе одржана је у граду Хузхоу у Кини.

Села кандидати оцјењују се на основу девет критерија који обухватају: културне и природне ресурсе, економску, социјалну и еколошку одрживост, развој туризма и интеграцију у ланац вриједности, инфраструктуру и повезаност те здравље и сигурност.

(Агроклуб)

