Радници вртића у Бијељини најавили штрајк

СРНА

27.10.2025

13:24

Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини најавили су данас генерални шрајк од понедјељка, 3. новембра, због дуговања Градске управе за плате и накнаде 137 запослених.

"Окупили смо се да поново искажемо револт због неисплаћених плата и накнада јер се од претходног протеста ништа није десило и даље нам дугују регрес и топли оброк за јул и август, а до краја октобра је рок за исплату септембарске плате и накнада, регреса, топлог оброка и путних трошкова", рекла је новинарима предсједник Синдикалне организације вртића Адријана Мирић.

Надлежне у Градској управи Бијељине позвали су да до 31. октобра исплате сва дуговања радницима, или ће услиједити штрајк током којег ће испоштовати минимум рада.

"Наша установа и овако тешко функционише, дуговања према добављачима су већ 400.000 КМ, па апелујемо на надлежне да нас не доводе у незавидан положај и не присиљавају да морамо ригорозније да дјелујемо", поручила је Мирићева.

Захтјеве запослених који су се окупили испред једног од објеката вртића који брине о 900 дјеце подржао је и директор ове предшколске установе Славиша Вујановић, који је подсјетио да су, нажалост, у овој години радници више пута плате тражили обуставом рада и протестима.

"Наша је жеља да вртић у Бијељини буде као и до сада препознат по квалитету рада, никако по оваквим иступима радника који траже своје зарађене плате", рекао је Вујановић.

Он је захвалио за разумијевање родитељима дјеце која користе услуге бијељинског вртића.

