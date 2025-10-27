Радници вртића у Бијељини најавили штрајк

Извор:
СРНА
27.10.2025
13:24
Коментари:0
Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини најавили су данас генерални шрајк од понедјељка, 3. новембра, због дуговања Градске управе за плате и накнаде 137 запослених.
"Окупили смо се да поново искажемо револт због неисплаћених плата и накнада јер се од претходног протеста ништа није десило и даље нам дугују регрес и топли оброк за јул и август, а до краја октобра је рок за исплату септембарске плате и накнада, регреса, топлог оброка и путних трошкова", рекла је новинарима предсједник Синдикалне организације вртића Адријана Мирић.
Надлежне у Градској управи Бијељине позвали су да до 31. октобра исплате сва дуговања радницима, или ће услиједити штрајк током којег ће испоштовати минимум рада.
"Наша установа и овако тешко функционише, дуговања према добављачима су већ 400.000 КМ, па апелујемо на надлежне да нас не доводе у незавидан положај и не присиљавају да морамо ригорозније да дјелујемо", поручила је Мирићева.
Свијет
Израел укида ванредно стање први пут од почетка рата са Хамасом
Захтјеве запослених који су се окупили испред једног од објеката вртића који брине о 900 дјеце подржао је и директор ове предшколске установе Славиша Вујановић, који је подсјетио да су, нажалост, у овој години радници више пута плате тражили обуставом рада и протестима.
"Наша је жеља да вртић у Бијељини буде као и до сада препознат по квалитету рада, никако по оваквим иступима радника који траже своје зарађене плате", рекао је Вујановић.
Он је захвалио за разумијевање родитељима дјеце која користе услуге бијељинског вртића.
Наука и технологија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму