Амиџић: Постоје неслагања о структури буџетских расхода

Извор:

СРНА

27.10.2025

13:17

Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас у Бањалуци да постоје неслагања о структури расхода која се односе на приједлог буџета институција БиХ.

"Чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић у протеклом периоду нису имали жељу да БиХ добије буџет, јер су га два пута обарали, а онда у процедуру упутили незаконит, неспроводив и неуставан приједлог буџета", рекао је Амиџић након састанка са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић.

Он је истакао да вишак средстава који постоји треба да буде усмјерен према запосленима у заједничким иснтитуцијама.

Срђан Амиџић

