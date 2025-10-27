Амиџић: Постоје неслагања о структури буџетских расхода

Извор:
СРНА
27.10.2025
13:17
Коментари:0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас у Бањалуци да постоје неслагања о структури расхода која се односе на приједлог буџета институција БиХ.
"Чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић у протеклом периоду нису имали жељу да БиХ добије буџет, јер су га два пута обарали, а онда у процедуру упутили незаконит, неспроводив и неуставан приједлог буџета", рекао је Амиџић након састанка са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић.
Република Српска
Селак најавио већи надзор над правосудном управом
Он је истакао да вишак средстава који постоји треба да буде усмјерен према запосленима у заједничким иснтитуцијама.
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму