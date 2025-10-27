Суд наложио да се Конаковићу због клевете заплијени имовина

Извор:
Аваз
27.10.2025
12:05
Општински суд у Сарајеву наложио је да се министру иностраних послова у Савјету министара Елмедину Конаковићу заплијени имовина са затезном каматом након што је због клевете осуђен на новчану казну од 3.000 КМ.
Суд је наложио да се извршење пресуде проведе пљенидбом половине плате, на дијелу примања који прелази 1.000 КМ извршење се може проводити до двије трећине тог дијела, преносом заплијењених износа на трансакцијски рачун одређен рјешењем о извршењу све до коначног намирења, наводи "Аваз".
Како се додаје, Суд обавезује послодавца да поступи по налогу и у случају промјене радног статусног извршеника одмах обавијести суд.
"Аваз" подсјећа да је Општински суд у Сарајеву 6. децембра 2019. године пресудио да је Конаковић починио клевету на штету Маје Хаџихалиловић због изјава од 20. септембра 2018. године које су се доводиле у везу с наводним нерегуларностима у изборном процесу.
Суд је досудио 3.000 КМ нематеријалне штете са затезном каматом од дана тужбе и трошкове поступка 1.060 КМ.
Провођењем овог поступка почеће наредна фаза присилне наплате редовним скидањем дијела примања, све док се не измири затезна камата и трошкови.
Министарство као послодавац дужно је да одмах поступи по судском налогу и мјесечно трансферисати заплијењене износе до потпуног намирења. Рјешење је правоснажно и извршно од 25. септембра ове године.
