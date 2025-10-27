Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

27.10.2025
10:59
Коментари:0
Политичко Сарајево је "блажено" у безграничном незнању јер нити шта зна, нити се пита, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Антологијска реченица Бранислава Нушића `Знање има границе, док их незнање нема` показала се тако тачна у случају Сарајева", написао је Кошарац на мрежи "Икс".
Antologijska rečenica Branislava Nušića: “Znanje ima granice, dok ih neznanje nema” pokazala se tako tačna u slučaju Sarajeva. Sarajevo je blaženo u bezgraničnom neznanju. Niti šta zna, niti se pita.— Staša Košarac (@StasaKosarac) October 27, 2025
