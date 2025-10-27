Logo

Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

27.10.2025

10:59

Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању
Фото: Срна

Политичко Сарајево је "блажено" у безграничном незнању јер нити шта зна, нити се пита, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Антологијска реченица Бранислава Нушића `Знање има границе, док их незнање нема` показала се тако тачна у случају Сарајева", написао је Кошарац на мрежи "Икс".

Сташа Кошарац

