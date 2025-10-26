Наредне године стиже повећање пензија

Извор:
боснаинфо.ба
26.10.2025
14:57
Коментари:0
Пензионери у ФБиХ би могли од 2026. године примати минималне пензије у износу од оквирно 700 КМ. То је процјена представника пензионерких савеза, који су уназад неколико мјесеци преговарали с надлежнима, а измјене закона су већ спремне.
Представници пензионерских савеза неколико мјесеци су интензивно преговарали с представницима надлежним институција, везано за измјене Закона о мировинском и инвалидском осигурању ФБиХ. У сарадњи с Владом ФБиХ измјене су урађене, а ускоро би требале бити упућене у парламентарну процедуру.
Предсједник Савеза удружења пензионера Тузланског кантона Хасо Халиловић наводи да су представници 16. септембра имали посљедњи састанак са представницима Владе Федерације БиХ, када је договорен коначни текст измјена и допуна закона.
“Тај текст би требао бити усвојен у оба дома парламента до краја године и ступити на снагу 1. јануара 2026. године. Новим рјешењима, члан 79 предвиђа раст пензија у складу с растом плата, као и редовно усклађивање два пута годишње, односно 1. јануара и 1. јула. Такође, осигурана је заштита досадашњег раста пензија, што значи да неће доћи до смањења постојећих примања”, казао је Халиловић.
Предложене измјене закона предвиђају и додатке на пензију везане за радни стаж.
Занимљивости
Два знака од сутра улазе у најбогатији период године
“Члан 80, који се односи на изванредно усклађивање пензија, преформулисан је у договору с Владом. Умјесто њега, уведен је додатак на пензију. Наиме, пензионери с дужим радним стажом имаће већи додатак, док ће они с краћим стажом добити мањи. Иако га неки називају 13. пензијом, ријеч је о додатку који би се исплаћивао у децембру сваке године”, нагласио је Халиловић. Иако смањења неће бити за садашње пензионере, они који се од наредне године буду пензионисали, а имају краћи радни стаж, могли би имати нижа примања.
“До сада је минимална пензија била иста за особу која је радила 35 година и за ону с 15 година радног стажа, што сматрамо неправдом. Према нашим прерачунима, најнижа мировина за 15 година стажа требала би бити пропорционална”, наводи предсједник Удружења пензионера Тузле Никола Бановић.
Повећање минималних пензија на оквирно 700 КМ било би од значаја за пензионере, посебно у тренутку када цијене основних намирница и трошкови живота расту. За многе њих, којима је пензија често једини извор прихода, овакво повећање може значити већу могућност да лакше покрију свакодневне потребе, пише Боснаинфо.
Занимљивости
4 ч0
Сцена
4 ч0
Србија
4 ч0
Друштво
4 ч0
БиХ
1 д2
БиХ
1 д3
БиХ
1 д2
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
17
19
16
19
10
19
08
Тренутно на програму