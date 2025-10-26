Шеранић о пренаталним тестовима: Хитно ће се тражити боље рјешење

Извор:
СРНА
26.10.2025
14:35
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић најавио је данас да ће се заједно са Фондом здравственог осигурања /ФЗО/ и здравственим установама хитно тражити бољи модел и рјешење за питање пренаталних тестова у Српској.
Он је изразио жаљење што због одлуке Конкуренцијског савјета БиХ труднице више неће имати бесплатан пренатални тест који је до сада плаћала Република Српска, него ће морати да плате тест, а потом траже рефундацију средстава од Фонда.
Остали спортови
Међународни џудо турнир окупио 371 младог такмичара
"То није добро, јер ако трудница нема средстава у том тренутку, постоји могућност да остане без теста", рекао је Шеранић новинарима у Угљевику.
Министар је додао да Конкуренцијски савјет, нажалост, не гледа то са здравственог аспекта и потребе корисника, него са аспекта правила које они уређују по питању тржишта везано за БиХ.
Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске усвојио је измјене Програма неинвазивног пренаталног тестирања из крви трудница за ову годину, којима је предвиђено да труднице саме плаћају ове тестове, а да се онда захтјевом за рефундацију трошкова обрате Фонду.
Занимљивости
Шта заправо значи ваш подзнак
Из Фонда је саопштено да је Управни одбор усвојио измјене овог програм поступајући по рјешењу Конкуренцијског савјета БиХ.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
17
19
16
19
10
19
08
Тренутно на програму