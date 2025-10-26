Logo

Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

Извор:

СРНА

26.10.2025

14:08

Коментари:

0
Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа
Фото: Tanjug/AP/Brett Jordan

Више од 30 комерцијалних живинарских фарми у Њемачкој било је приморано да уништи око 400.000 кокошака, патки, гусака и ћурки након избијања епидемије птичијег грипа, саопштио је њемачки институт за здравље животиња.

"Имали смо сличне бројке 2021. године, најјаче године птичјег грипа до сада. Немогуће је предвидјети како ће се ситуација развијати, али Институт `Фридрих Лефлер` очекује даљи раст епидемија", рекла је шеф института Криста Кин.

Она је додала да је ситуација веома динамична, пренијела је агенција ДПА.

Игор Калабухов

Градови и општине

Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

Највећи губици су у сјевероисточној покрајини Мекленбург - Западна Померанија и Бранденбург, у околини Берлина.

Округ у Бранденбургу објавио је да ће бити уништено додатних 130.000 птица након откривања случајева птичјег грипа.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Ptičiji grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

Градови и општине

Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

5 ч

0
Петровић: Узрок свих политичких тензија у БиХ је атак на имовину Српске

Република Српска

Петровић: Узрок свих политичких тензија у БиХ је атак на имовину Српске

5 ч

4
Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи

Свијет

Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи

5 ч

0
Два министра поднијела оставке, становници у Новом Месту упалили свијеће

Регион

Два министра поднијела оставке, становници у Новом Месту упалили свијеће

5 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи

Свијет

Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи

5 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

5 ч

0
Пуцњава на Универзитету, има мртвих и рањених

Свијет

Пуцњава на Универзитету, има мртвих и рањених

6 ч

0
Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

Свијет

Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner