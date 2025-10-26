Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

Извор:
СРНА
26.10.2025
14:08
Више од 30 комерцијалних живинарских фарми у Њемачкој било је приморано да уништи око 400.000 кокошака, патки, гусака и ћурки након избијања епидемије птичијег грипа, саопштио је њемачки институт за здравље животиња.
"Имали смо сличне бројке 2021. године, најјаче године птичјег грипа до сада. Немогуће је предвидјети како ће се ситуација развијати, али Институт `Фридрих Лефлер` очекује даљи раст епидемија", рекла је шеф института Криста Кин.
Она је додала да је ситуација веома динамична, пренијела је агенција ДПА.
Највећи губици су у сјевероисточној покрајини Мекленбург - Западна Померанија и Бранденбург, у околини Берлина.
Округ у Бранденбургу објавио је да ће бити уништено додатних 130.000 птица након откривања случајева птичјег грипа.
