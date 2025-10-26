Logo

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

Sputnjik

26.10.2025

13:28

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Војна хистерија ЕУ је разлог за паузу у преговорима о украјинском рјешењу, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

„Видимо да је Европска унија буквално у стању војне хистерије. То је разлог за паузу у процесу преговора“, рекао је Песков новинарима.

Како је истакао, амерички предсједник Доналд Трамп је први сугерисао да је одржавање самита у Мађарској у овом тренутку бесмислено, а руски предсједник Владимир Путин се сложио с тим.

Искрена жеља предсједника САД Доналда Трампа да се ријеше све кризе, укључујући и ону око Украјине, изазива само позитивна осјећања, рекао је Песков.

Војислав Савић

Република Српска

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

„Али понекад тај прекомјерни елан је, наравно, у великом контрасту са стварношћу, јер је конфликт као што је украјински … са основним узроцима, толико сложен да га није могуће ријешити за једну ноћ“, нагласио је портпарол Кремља.

По његовим ријечима, амерички предсједник Доналд Трамп схвата да нема основа да се очекује било какав напредак у рјешењу кризе у блиској будућности, пише Спутњик.

Дмитриј Песков

pregovori

Доналд Трамп

Украјина

