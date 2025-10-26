Logo

Ухапшене четири особе због туче

Извор:

Танјуг

26.10.2025

13:22

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници полиције у Улцињу ухапсили су три особе из тог града, као и једно лице из Београда због туче на јавном мјесту, саопштила је данас полиција Црне Горе.

Како се наводи у саопштењу, полицијски службеници лишили су слободе Ј.М (29) и В.М (22) из Улциња, као и И.П. (27) из тог мјеста и И.И (24) из Београда.

Након дојаве да је око 40 минута после поноћи испред једног угоститељског објекта дошло до свађе и туче између више особа, на лице места је одмах упућена полицијска патрола, а припадници полиције су пронашли и ухапсили четири особе, додаје се у саопштењу.

Како се наводи, сумња се да је најпре дошло до вербалног, а потом и физичког сукоба између И.П. и И.И. са једне, и Ј.М. и В.М. са друга стране, у којем су између себе разменили више удараца.

О догађају је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Улцињу, који је утврдио да је Ј.М. нанео лаке телесне повреде И.П. ударцем у пределу главе, док се В.М, И.П. и И.И. терете да су починили физички напад.

Како је саопштено из полиције Црне Горе, осумњичени Ј.М. је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Улцињу, док су остала три лица приведена Одељењу у Улцињу Суда за прекршаје у Будви.

