Logo

Детаљи несреће у којој је страдала трочлана породица

Извор:

Телеграф

26.10.2025

09:38

Коментари:

3
Детаљи несреће у којој је страдала трочлана породица
Фото: Танјуг/АП

Мушкарац Никола Ђ. (24) возио је ауди, регистрован у Босни и Херцеговини, када је како се сумња, изазвао удар толико снажан да је на лицу мјеста оставио мртву цијелу породицу - оца Б.Ж. (43), мајку Д.К. (38) и сина М. Ж. (9), а све се десило се у ноћи између суботе на недјељу, око 1 ујутру.

Стравични удес догодио се када је Никола под дејством алкохола, за воланом аудија, прошао кроз црвено светло и бочно ударио у хјундаи у ком је била трочлана породица.

Јак ударац, смрт у секунди, десио се на раскрсници на Новом Београду, на углу Булевара хероја са Кошара и Омладинских бригада.

Jokic nikola srbija

Кошарка

Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

Возач аудија, којем је одмах алко-тестом утврђено да је пијан, није био сам у возилу и путник који се с њим возио тешко је повријеђен!

По налогу тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду приведен је и одређено му је задржавање 48 сати, пише Телеграф.рс.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

Кошарка

Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Овај знак мијења живот из корена у новембру: Стижу неочекивани позив и велики новац

4 ч

0
Преминуо редитељ Горан Цветковић

Култура

Преминуо редитељ Горан Цветковић

4 ч

0
НСРС: Ускоро законска заштита потрошача у свим ситуацијама

Република Српска

НСРС: Ускоро законска заштита потрошача у свим ситуацијама

4 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених

Регион

Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених

5 ч

0
Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

Хроника

Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

5 ч

0
Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом

Хроника

Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner