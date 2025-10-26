Детаљи несреће у којој је страдала трочлана породица

Извор:
Мушкарац Никола Ђ. (24) возио је ауди, регистрован у Босни и Херцеговини, када је како се сумња, изазвао удар толико снажан да је на лицу мјеста оставио мртву цијелу породицу - оца Б.Ж. (43), мајку Д.К. (38) и сина М. Ж. (9), а све се десило се у ноћи између суботе на недјељу, око 1 ујутру.
Стравични удес догодио се када је Никола под дејством алкохола, за воланом аудија, прошао кроз црвено светло и бочно ударио у хјундаи у ком је била трочлана породица.
Јак ударац, смрт у секунди, десио се на раскрсници на Новом Београду, на углу Булевара хероја са Кошара и Омладинских бригада.
Возач аудија, којем је одмах алко-тестом утврђено да је пијан, није био сам у возилу и путник који се с њим возио тешко је повријеђен!
По налогу тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду приведен је и одређено му је задржавање 48 сати, пише Телеграф.рс.
