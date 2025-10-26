НСРС: Ускоро законска заштита потрошача у свим ситуацијама

Извор:
Приједлогом закона о заштити потрошача у Републици Српској омогућава се њихова адекватна заштита у свим ситуацијама у којима се могу наћи при куповини производа и услуга, а овим актом уређена су и питања обавеза трговаца према потрошачима.
У образложењу овог закона, који ће бити разматран на наредној редовној сједници Народне скупштине, наводи се да се њиме уређују основна права потрошача при куповини робе и услуга, заштита њихове безбједности живота и здравља, обавезе обављања трговачке дјелатности на поштен начин, продаја производа и пружање услуга, декларисање производа, одговорност и гаранција за производ или услугу.
Овим актом се регулише и непоштена пословна пракса, као и услуге од општег економског интереса.
Регулишу се и уговори закључени изван пословних просторија и продаја на основу уговора на даљину, непоштене одредбе у купопродајним уговорима, туристички пакет-аранжмани, временско коришћење непокретности у туризму.
Дефинишу се и електронски инструменти плаћања, носиоци заштите и заштита права потрошача, надзор и казнене одредбе и остала питања.
Предложеним законом уводи се новина у смислу обавезе издавања предрачуна за услуге скупље од 100 КМ, како би потрошач био заштићен од неких додатних трошкова.
Спрјечава се и појава лажних снижења увођењем обавезе да трговац приликом снижења или акције мора да искаже најнижу цијену у посљедњих 30 дана.
Додатно су усклађене дефиниције са директивама Европске уније, а изразом "угрожен потрошач" уређује се питање потрошача који због свог економског или друштвеног положаја, услова живота, посебних потреба или других тешких личних прилика прибавља робу или користи услугу под нарочито отежаним условима или је у томе онемогућен.
Новим законом се, између осталог, дефинише да приликом рекламације амбалажа није обавезна.
"Дефинисана је и забрана трговцу да злоупотребљава израз "комерцијална гаранција" ако потрошач не стиче више права него из законске одговорности за недостатак на производу. У поглављу које се односи на услуге од општег економског интереса прописано је шта рачун треба да садржи, како би потрошач имао увид у исти, те да у случају неких неправилности може уложити приговор", наведено је у образложењу.
У складу са директивама Европске уније обједињена су поглавља када је ријеч о уговорима закљученим изван пословних просторија и продаја на основу уговора на даљину ради додатне заштите потрошача приликом куповине електронским путем.
У смислу провођења Закона посебна пажња обратиће се на едукацију потрошача, дјеце школског узраста, и то у сарадњи са другим институцијама, наводи се у овом акту чији је предлагач Министарство трговине и туризма Српске.
Редовна сједница Народне скупштине на којој ће бити разматран поменути закон заказана је 4. новембра у Бањалуци.
