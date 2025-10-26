Logo

НСРС: Ускоро законска заштита потрошача у свим ситуацијама

Извор:

СРНА

26.10.2025

09:12

Коментари:

0
НСРС: Ускоро законска заштита потрошача у свим ситуацијама
Фото: АТВ

Приједлогом закона о заштити потрошача у Републици Српској омогућава се њихова адекватна заштита у свим ситуацијама у којима се могу наћи при куповини производа и услуга, а овим актом уређена су и питања обавеза трговаца према потрошачима.

У образложењу овог закона, који ће бити разматран на наредној редовној сједници Народне скупштине, наводи се да се њиме уређују основна права потрошача при куповини робе и услуга, заштита њихове безбједности живота и здравља, обавезе обављања трговачке дјелатности на поштен начин, продаја производа и пружање услуга, декларисање производа, одговорност и гаранција за производ или услугу.

Овим актом се регулише и непоштена пословна пракса, као и услуге од општег економског интереса.

Регулишу се и уговори закључени изван пословних просторија и продаја на основу уговора на даљину, непоштене одредбе у купопродајним уговорима, туристички пакет-аранжмани, временско коришћење непокретности у туризму.

Дефинишу се и електронски инструменти плаћања, носиоци заштите и заштита права потрошача, надзор и казнене одредбе и остала питања.

luvr

Свијет

Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

Предложеним законом уводи се новина у смислу обавезе издавања предрачуна за услуге скупље од 100 КМ, како би потрошач био заштићен од неких додатних трошкова.

Спрјечава се и појава лажних снижења увођењем обавезе да трговац приликом снижења или акције мора да искаже најнижу цијену у посљедњих 30 дана.

Додатно су усклађене дефиниције са директивама Европске уније, а изразом "угрожен потрошач" уређује се питање потрошача који због свог економског или друштвеног положаја, услова живота, посебних потреба или других тешких личних прилика прибавља робу или користи услугу под нарочито отежаним условима или је у томе онемогућен.

Новим законом се, између осталог, дефинише да приликом рекламације амбалажа није обавезна.

"Дефинисана је и забрана трговцу да злоупотребљава израз "комерцијална гаранција" ако потрошач не стиче више права него из законске одговорности за недостатак на производу. У поглављу које се односи на услуге од општег економског интереса прописано је шта рачун треба да садржи, како би потрошач имао увид у исти, те да у случају неких неправилности може уложити приговор", наведено је у образложењу.

У складу са директивама Европске уније обједињена су поглавља када је ријеч о уговорима закљученим изван пословних просторија и продаја на основу уговора на даљину ради додатне заштите потрошача приликом куповине електронским путем.

У смислу провођења Закона посебна пажња обратиће се на едукацију потрошача, дјеце школског узраста, и то у сарадњи са другим институцијама, наводи се у овом акту чији је предлагач Министарство трговине и туризма Српске.

Редовна сједница Народне скупштине на којој ће бити разматран поменути закон заказана је 4. новембра у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

NSRS

zaštita potrošača

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

Свијет

Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

4 ч

0
Никуда без кишобрана: Данас нас очекују локални пљускови праћени грмљавином

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују локални пљускови праћени грмљавином

4 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра славимо Свету Петку: Ево које обичаје требате испоштовати

4 ч

0
Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

4 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска била и остала симбол борбе

5 ч

0
Цвијановић: Тајмс пружа сламку спаса Шмиту који је урадио све да БиХ не успије

Република Српска

Цвијановић: Тајмс пружа сламку спаса Шмиту који је урадио све да БиХ не успије

19 ч

6
Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Република Српска

Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

22 ч

13
''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

Република Српска

''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

1 д

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner