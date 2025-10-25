Цвијановић: Тајмс пружа сламку спаса Шмиту који је урадио све да БиХ не успије

25.10.2025
18:45
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас да британски лист Тајмс великодушно пружа Кристијану Шмиту могућност да оправда своје недемократске, незаконите и унилатералне акције.
Цвијановићева је навела да дјелује као да пружа сламку спаса човјеку који је урадио све да БиХ не успије с намјером да његов огромни допринос колапсу БиХ припише некоме другом.
- Треба направити јасну разлику између оног што су радили његови претходници, такође незаконито, али уз свијест о незаконитостима које су чинили. Они су, наиме, разним методама успијевали доћи до тога да се оно што су незаконито наметнули верификује у домаћој Парламентарној скупштини, како би се створио барем привид демократичности и легалности - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Она је истакла да наметнуте унилатералне одлуке Кристијана Шмита никад нису и никад неће бити верификоване у домаћим институцијама и неће преваром постати дио правног система БиХ.
- Елем, Кристијан Шмит је у овом тексту мученик који је послан у "тешку мисију" да за огромну плату (и погрешно и бесмислено потрошене паре пореских обвезника ЕУ земаља, САД и још понеких) учини БиХ тобоже функционалнијом земљом. Реално говорећи, он је мијењао законе и наметао рјешења која су практично уништила домаћи дијалог и свела унутрашње повјерење на нулти ниво, и све то без упоришта у међународном или домаћем праву - нагласила је Цвијановићева.
Додала је да је Шмит био један од два најочитија алата изградње туђих држава кориштењем експерименталних метода неспојивих са нормалним цивилизованим свијетом.
Она је подсјетила да Шмит никада није добио потврду Савјета безбједности УН да буде високи представник, а по Дејтонском споразуму никад није добио право да мијења законе или доноси политичке или финансијске одлуке у име институција у БиХ, а мијењао је Устав ФБиХ, Изборни закон БиХ и Кривични закон БиХ, донио одлуку о ускраћивању финансијских средстава политичким партијама, продужавао мандат органима који ни претходно нису били изабрани у складу са законом, распоређивао новац пореских обвезника БиХ. Осим у домаћа питања, наметао је и своја спољнополитичка увјерења као кад је пред предсједничке изборе у САД тврдио да Доналд Трамп није добро рјешење за Европу.
- У име Републике Српске засигурно није говорио. А о томе зашто је ово говорио и ко је чија марионета, па и он сам, могло би се причати. Чему, уствари, служи овај интервју? Да продужи његове дане у БиХ, или је тек покушај да он и његови помагачи оправдају оно што се оправдати не може или да нам и даље продаје маглу да живимо у правној држави - нагласила је Цвијановићева.
Подсјетила је да се приближавамо тридесетој годишњици Дејтонског споразума.
- Вријеме је за велико спремање куће, ако не желимо да се она оваква климава потпуно сруши. Што би рекао Шекспир "As you like it" - закључила је Цвијановићева.
Британски The Times великодушно пружа Kристијану Шмиту могућност да оправда своје недемократске, незаконите и унилатералне акције. Дјелује као да пружа сламку спаса човјеку који је урадио све да БиХ не успије с намјером да његов огромни допринос колапсу БиХ припише некоме… pic.twitter.com/h3vsLgtnkw— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 25, 2025
