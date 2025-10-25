Logo

Стравичан удес на ауто-путу: Двије особе живе изгорјеле у аутомобилу

25.10.2025

18:06

Стравичан удес на ауто-путу: Двије особе живе изгорјеле у аутомобилу
Фото: Pixabay

Пијани возач изазвао је тешку саобраћајну несрећу на ауто-путу у којој су страдале двије особе. Након судара са другим возилом, људи су остали у аутомобилу, гдје су од силине удара моментално изгорјели у пожару.

Према полицијском саопштењу, Аустријанац стар 38 година био је у знатно алкохолисаном стању када је прешао у супротну траку и ударио у мађарски аутомобил који је превозио двоје људи. Аутомобил је након судара потпуно изгорио, а путници су остали заробљени унутра. Нису успјели да се спасу.

Возач који је изазвао несрећу прошао је са лакшим повредама.

Због увиђаја и уклањања возила аутопут А9 је био привремено затворен, а увиђај је трајао до раних јутарњих сати. Тужилаштво у Грацу је наредило обдукцију тијела како би се потврдио идентитет страдалих, док је вјештак ангажован да утврди тачне околности несреће.

Ватрогасци никада гори случај нису имали

Командир добровољног ватрогасног друштва Лебринг, Готфрид Розенцопф, описао је призор који су затекли на лицу мјеста као један од најтежих у каријери.

– Прва пријава је гласила да је особа заробљена у запаљеном аутомобилу. Када смо стигли, мали аутомобил је био потпуно деформисан и у пламену. Након што смо угасили ватру, схватили смо да се унутра налази и друга особа – рекао је Розенцопф за локалне медије.

Видно потресен, командир је додао:

„Пробудите се и трчите да помогнете, али када стигнете — схватите да ништа више не можете да урадите. Онда се само питате да ли сте могли стићи раније.“

Тежак задатак и за спасиоце

Након стравичне сцене, ватрогасци су одмах започели психолошку подршку међу члановима тима, посебно млађима који су први пут присуствовали трагедији тог размјера.

Розенцопф је нагласио да ће разговори и унутрашње суочавање са траумом бити настављени и током дана.

– Сарадња са полицијом, Црвеним крстом и другом јединицом из Лебринга била је беспријекорна. Хвала свима који су дали све од себе у овако тешкој ноћи – закључио је командир, преноси Блиц.

Аустрија

Саобраћајна несрећа

