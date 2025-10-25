Logo

Петровић: Пробијање тунела до Дабарског поља - најтежи дио посла

Извор:

СРНА

25.10.2025

17:53

Коментари:

0
Фото: АТВ

Пробијање тунела Невесиње-Дабарско поље, дужине 12.125 метара најтежи је дио посла у оквиру пројеката Хидроелектране "Дабар", а изградњу осталих објеката на том пројекту, која тече планираном динамиком, биће лакше реализовати, изјавио је данас генерални директор Електропривреде Републике Српске (ЕРС) Лука Петровић.

Он је истакао да је данас право задовољство бити на градилишту доводног тунела Хидроелектране "Дабар", гдје је од 12.125 метара тунела и секундарна облога урађена на више од 10 километара.

"Вриједност уговора изградње доводног тунела, са приступним тунелима укупне дужине 13 километара, износи око 60 милиона КМ, што смо реализовали из властитих средстава", рекао је Петровић новинарима приликом обиласка тунела.

Вриједност другог уговора, додао је он, је 224 милиона евра и у њега спадају сви остали објекти Хидроелектране "Дабар" попут бране "Пошћење", насипа "Гребак" и "Врањача", канал кроз Дабарско поље и сама хидроелектрана, а гарант тог уговора је Влада Српске, ЕРС и Хидроелектране на Требишњици.

Петровић је захвалио компанији "Интеграл инжењеринг", главном извођачу радова на тунелу, истакавши да мало која компанија на Балкану може то да ради као ова домаћа.

"Ово је најтежи објекат из система Хидроелектране `Дабар` и ово је најдужи тунел који ради Република Српска и који ради јавно предузеће", истакао је Петровић.

Петровић је захвалио предсједнику Милораду Додику на подршци овом великом пројекту, Влади и цјелокупном руководству Српске.

Doktor

Здравље

Грип може да изазове 3 тешке компликације, од једне нема опоравка

"Вриједност овог објекта је велика јер ће се тако добијати најповољнија енергија и додатних 12 одсто на низводним хидроенергетским објектима ХЕТ-а од воде која ће се преводити од Хидроелектране `Дабар` путем канала и тунела од Дабарског поља до Билећког језера, а створиће се и акумулација Невесињско језеро капацитета више од 60 милиона кубика", навео је Петровић.

Он је додао да нема никаквог негативног ефекта од пројекта Хидроелектране "Дабар" јер ће се велике воде уливати у језеро и спасавати земљиште од плављења у комплетном доњем току ријеке Неретве, а такође ће се избјећи и суше у сушном периоду.

Директор Хидроелектране "Дабар" Данило Илић рекао је да је данас историјски дан јер је овај тунел најважнији објекат у систему који је најтеже било и изградити, односно срце система, јер ће се тим тунелом преводити вода из Невесињског поља ка Дабарском пољу, гдје ће бити смјештена машинска зграда.

Директор пројеката доводног тунела Хидроелектране "Дабар" Љубиша Пилиповић рекао је да су веома поносни и да је ово велики дан када су заједно сви показали да могу да реализују овако велики пројекат, а компанија "Интеграл инжењеринг", која је главни извођач радова, показала је да је спремна да се суочи са најизазовнијим грађевинским пројектима.

"Завршена је и улазна грађевина 30 метара висине, а на тунелу је ископано је 5.000 метара кубних материјала, уграђено је 150.000 кубика бетона и 5.500 тона арматуре", рекао је он и додао да се на тунелу радило 24 часа у три смјене са просјечно 200 радника, а један радник је погинуо на овом тешком и опасном послу у септембру 2022. године.

Начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић истакао је да је ово у сваком смислу био најзахтјевнији пројекат, који је грађен осам година, наводећи да ће око 100 домаћинстава морати да промијени своје мјесто боравка да би се он реализовао.

"Акумулација Невесиње, према ријечима руководства ЕРС-а, биће попуњена крајем 2027. године, а Хидроелектрана `Дабар` ће бити у функцији у првој половини 2028. године", навео је Авдаловић.

