Ево колико је износила просјечна плата у септембру

25.10.2025

10:18

паре, новац, марке
Фото: АТВ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру износи 1.557 КМ и већа је за двије КМ у односу на просјечну августовску нето плату, саопштио је Савез синдиката Републике Српске.

Највећа просјечна плата исплаћена је у области стручне, научне и техничке дјелатности и износи 1.992 КМ, а најмања просјечна плата од 1.218 КМ исплаћена је у грађевинарству.

Из Савеза синдиката наводе да је синдикална потрошачка корпа за септембар износила 2.774 КМ, те да је садржавала трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

Породице у Републици Српској су највише новца трошиле на прехрану 1.277 КМ.

За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 674 КМ, за превоз 226 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 228 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у септембру било потребно издвојити 162 КМ.

Плата

