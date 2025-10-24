Цијене злата прекинуле пад

Пад цијена злата прекинут је током данашњег трговања, али су остале испод нивоа од 4.100 долара по унци, након што су подаци о америчком индексу потрошачких цијена (ЦПИ) подстакли очекивања да ће америчке Федералне резерве даље смањивати каматне стопе.

Извјештај, који је одложен због обуставе рада америчке владе, показао је да је укупна инфлација у САД порасла на 3.0 одсто у септембру, што је највише од јануара, али испод прогноза, пренио је "Традинг ецономицс".

Хроника Одређен притвор за десет припадника групе Врачарци

С друге стране, базна инфлација пала је са 3.1 на 3.0 одсто, што указује на ублажавање цјеновних притисака упркос трговинском рату америчког предсједника Доналда Трампа.

Ипак, злато ће вјероватно прекинути деветонедјељни низ добитака, након што је раније ове недјеље пало за више од пет одсто.

То је највећи пад вриједности племенитог метала у посљедњих пет година, пошто су поновљени рекорди изазвали велику продају.

Градови и општине Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

Упркос паду, злато је и даље у порасту од почетка године за око 55 одсто, прије свега због дуготрајних трговинских тензија и геополитичких ризика, који обухватају нове америчке санкције Русији и очекивања разговора о трговинским односима између Трампа и кинеског предсједника током сљедеће недјеље.