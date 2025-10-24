Logo

Цијене злата прекинуле пад

Извор:

Танјуг

24.10.2025

22:21

Цијене злата прекинуле пад
Фото: Pixabay

Пад цијена злата прекинут је током данашњег трговања, али су остале испод нивоа од 4.100 долара по унци, након што су подаци о америчком индексу потрошачких цијена (ЦПИ) подстакли очекивања да ће америчке Федералне резерве даље смањивати каматне стопе.

Извјештај, који је одложен због обуставе рада америчке владе, показао је да је укупна инфлација у САД порасла на 3.0 одсто у септембру, што је највише од јануара, али испод прогноза, пренио је "Традинг ецономицс".

С друге стране, базна инфлација пала је са 3.1 на 3.0 одсто, што указује на ублажавање цјеновних притисака упркос трговинском рату америчког предсједника Доналда Трампа.

Ипак, злато ће вјероватно прекинути деветонедјељни низ добитака, након што је раније ове недјеље пало за више од пет одсто.

То је највећи пад вриједности племенитог метала у посљедњих пет година, пошто су поновљени рекорди изазвали велику продају.

Упркос паду, злато је и даље у порасту од почетка године за око 55 одсто, прије свега због дуготрајних трговинских тензија и геополитичких ризика, који обухватају нове америчке санкције Русији и очекивања разговора о трговинским односима између Трампа и кинеског предсједника током сљедеће недјеље.

Злато

