Цијене кафе наставиле да расту, страх од глобалног мањка понуде

Кликс
24.10.2025
07:27
Цијене кафе "Арабика" наставиле су да расту након што су достигле 2,20 долара по килограму усљед све већих страхова због глобалног мањка понуде.
Цијене су увећане за више од 50 посто од аугуста и приближиле се рекордно високом нивоу из фебруара.
Региони који производе кафу у Бразилу, водећем произвођачу, пролазе кроз интензивну сушу због климатских промјена.
Према ријечима локалних пољопривредника, нередовне прољетне кише, посебно у Минас Јераису, гдје су нивои падавина до 20. октобра били најнижи у посљедње четири године, доводе у опасност цвјетање кафе и њену продуктивност.
Ситуацију додатно отежава то што би амерички предсједник Доналд Трамп могао да уведе нове царине Колумбији, великом произвођачу висококвалитетне "Арабике" због дипломатског спора двије земље.
Трговци очекују и трговинске преговоре између САД и Бразила о потенцијалној ревизији америчких царина на увоз кафе од 50 посто.
