Logo

Цијене кафе наставиле да расту, страх од глобалног мањка понуде

Извор:

Кликс

24.10.2025

07:27

Коментари:

0
Цијене кафе наставиле да расту, страх од глобалног мањка понуде
Фото: Unsplash/pariwat pannium

Цијене кафе "Арабика" наставиле су да расту након што су достигле 2,20 долара по килограму усљед све већих страхова због глобалног мањка понуде.

Цијене су увећане за више од 50 посто од аугуста и приближиле се рекордно високом нивоу из фебруара.

Региони који производе кафу у Бразилу, водећем произвођачу, пролазе кроз интензивну сушу због климатских промјена.

Према ријечима локалних пољопривредника, нередовне прољетне кише, посебно у Минас Јераису, гдје су нивои падавина до 20. октобра били најнижи у посљедње четири године, доводе у опасност цвјетање кафе и њену продуктивност.

Зорица Беунцлик-24102025

Сцена

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

Ситуацију додатно отежава то што би амерички предсједник Доналд Трамп могао да уведе нове царине Колумбији, великом произвођачу висококвалитетне "Арабике" због дипломатског спора двије земље.

Трговци очекују и трговинске преговоре између САД и Бразила о потенцијалној ревизији америчких царина на увоз кафе од 50 посто.

Подијели:

Тагови:

Кафа

Цијене

Инфлација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

За ова четири знака крај године ће бити најтежи до сада

3 ч

0
Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

Свијет

Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

3 ч

0
Олуја Бењамин прави пустош у Европи, измјерени најјачи удари вјетра

Свијет

Олуја Бењамин прави пустош у Европи, измјерени најјачи удари вјетра

3 ч

0
Држављанин БиХ ухапшен током примопредаје 11 kg кокаина

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен током примопредаје 11 kg кокаина

11 ч

0

Више из рубрике

Скачу цијене кафе

Економија

Скачу цијене кафе

13 ч

0
Живот на кредит: Колико су грађани дужни банкама?

Економија

Живот на кредит: Колико су грађани дужни банкама?

14 ч

1
Како искористити геостратешки положај и унаприједити пољопривреду?

Економија

Како искористити геостратешки положај и унаприједити пољопривреду?

15 ч

0
Видовић: Банке и осигуравајуће куће потврђују финансијску стабилност Српске

Економија

Видовић: Банке и осигуравајуће куће потврђују финансијску стабилност Српске

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner