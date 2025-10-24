Олуја Бењамин прави пустош у Европи, измјерени најјачи удари вјетра

24.10.2025
Олуја Бењамин стигла је у Европу. Овај снажан циклон донио је изузетно јак вјетар који достиже брзину већу од 160 km/h, што одговара јачини орканског удара. Олујни вјетрови проузроковали су штету у Великој Британији, Француској, Шпанији и Холандији.
У Француској су оборени бројни рекорди. На многим локацијама забиљежени су најснажнији октобарски удари вјетра откако се врше мјерења. На метеоролошкој станици Видаубан, у близини Средоземног мора, измјерен је најјачи удар вјетра у историји те станице.
Иако се то подручје налази прилично далеко од центра олује, брзина вјетра достигла је 140 km/h. Најјачи удари забиљежени су у близини Ламанша, гдје су метеоролози измјерили 161 km/h.
Изузетно снажан вјетар забиљежен је и на обали сјеверне Шпаније. У Баскији су удари достизали 167 km/h.
Према наводима агенције Ројтерс, због олује је у Француској без електричне енергије остало више од 100.000 домаћинстава, док је на истоку Енглеске око двије хиљаде домаћинстава остало у мраку. Снимци приказују како вјетар у Великој Британији људима отежава и само кретање улицама.
Десетине летова отказане су на аеродрому у Амстердаму, а у Холандији су због временских прилика помјерени термини утакмица локалних клубова у европским такмичењима.
У наредним данима олуја ће се кретати према истоку и донијети врло снажан вјетар на сјевер Њемачке и у Данску.
