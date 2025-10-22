Logo

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Извор:

СРНА

22.10.2025

10:59

Фото: Танјуг/АП

Републички хидрометеоролошки завод упозорио је да ће сутра у Крајини дувати јак до олујни вјетар, чији ће удари достизати и преко 80 километара на час.

Сутра ујутру вјетар ће почеће да јача, у већини крајева током дана и вечери дуваће јак, а понегд‌је на западу и олујни вјетар јужних смјерова до раних јутарњих часова у петак, 24. октобра.

Максимални удари вјетра у Крајини биће од 40 до 70, а понегд‌је и више од 80 километара на час.

У осталим пред‌јелима вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе од 40 до 60 километара на час, навели су из Хидрометеоролошког завода Републике Српске

