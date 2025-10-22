Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару

Извор:
Делегације влада Српске и Србије посјетиле су данас Бањалучку пивару.
Претходно су делегације влада Српске и Србије и представници града Лакташи посјетиле привредни субјекат "ПМП драјв системс" у Пословној зони Александровац.
"Пословни Форум Србија - Српска 2025" ће такође бити одржан данас на којем ће потпредсједник Владе Србије Адријана Месаровић и министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић потписати меморандум о сарадњи.
