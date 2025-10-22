Logo

Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару

АТВ

22.10.2025

10:48

Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару
Делегације влада Српске и Србије посјетиле су данас Бањалучку пивару.

Претходно су делегације влада Српске и Србије и представници града Лакташи посјетиле привредни субјекат "ПМП драјв системс" у Пословној зони Александровац.

Економија

Бањалучка пивара има новог власника

"Пословни Форум Србија - Српска 2025" ће такође бити одржан данас на којем ће потпредсједник Владе Србије Адријана Месаровић и министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић потписати меморандум о сарадњи.

Delegacija Republike Srpske

delegacija

Banjalučka pivara

