Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија

Извор:

АТВ

22.10.2025

10:13

Коментари:

1
Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија
Фото: Instagram/@sinisa_karan/screenshot

Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, отворио је званичне налоге на друштвеним мрежама ''Фејсбук'', ''Икс'' и ''Инстаграм'', поручивши да отвара налоге на друштвеним мрежама са жељом да комуникацију са народом Републике Српске учини непосреднијом и отворенијом.

"Вјерујем у знање, институције и дијалог. Одговорност према Републици Српској темељ је сваке моје одлуке и сваког корака. Хвала свима који прате, питају, критикују и предлажу, јер тако заједно градимо бољу будућност", написао је Каран.

Он је истакао да вјерује да је разговор са народом основа сваке одговорне политике и да само заједно могу сачувати и градити јачу, образованију и стабилнију Републику Српску.

"Отварањем ових налога желим да успоставимо још један начин комуникације који ће бити непосредан, отворен и искрен. Радујем се сваком вашем коментару, приједлогу и питању. Живјела Српска!", поручио је Каран.

Синиша Каран

društvene mreže

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Коментари (1)
