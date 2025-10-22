Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија

Извор:
АТВ
22.10.2025
10:13

Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, отворио је званичне налоге на друштвеним мрежама ''Фејсбук'', ''Икс'' и ''Инстаграм'', поручивши да отвара налоге на друштвеним мрежама са жељом да комуникацију са народом Републике Српске учини непосреднијом и отворенијом.
"Вјерујем у знање, институције и дијалог. Одговорност према Републици Српској темељ је сваке моје одлуке и сваког корака. Хвала свима који прате, питају, критикују и предлажу, јер тако заједно градимо бољу будућност", написао је Каран.
Вјерујем да је разговор са народом основа сваке одговорне политике и да само заједно можемо сачувати, али и градити јачу, образованију и стабилнију Републику Српску.— Siniša Karan (@sinisa_karan) October 22, 2025
Отварањем овог налога желим да успоставимо још један начин комуникације који ће бити непосредан, отворен и…
Он је истакао да вјерује да је разговор са народом основа сваке одговорне политике и да само заједно могу сачувати и градити јачу, образованију и стабилнију Републику Српску.
"Отварањем ових налога желим да успоставимо још један начин комуникације који ће бити непосредан, отворен и искрен. Радујем се сваком вашем коментару, приједлогу и питању. Живјела Српска!", поручио је Каран.
