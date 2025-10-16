Logo

Овјерене четири кандидатуре за пријевремене изборе

Извор:

СРНА

16.10.2025

16:04

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ овјерила је данас четири кандидатуре за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, те новчано казнила СДС због преурањене кампање њеног кандидата Бранка Блануше.

Овјерене су кандидатуре Синише Карана кога је предложио СНСД, Бранка Блануше који је кандидат СДС-а, Николе Лазаревића кога је предложила Еколошка партија Републике Српске и Драгана Ђокановића који је приједлог Савеза за нову политику.

Кандидатуре су овјерене на основу извјештаја о спроведеним провјерама кандидата.

Синиша Каран-29082025

Република Српска

Каран: Млади су највеће богатство, подршка њиховим идејама неће изостати

Раније су овјерене кандидатуре независних кандидата Игора Гашевића и Славка Драгичевића.

ЦИК је усвојио и одлуку о утврђивању редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске, након што је јуче спроведена процедура жријебања.

Комисија је казнила СДС са 5.500 КМ због тога што је њен кандидат на пријевременим изборима Бранко Блануша вршио преурањену кампању.

Драшко Станивуковић-15102025

Република Српска

Подршка Блануши остаје на чекању

ЦИК је донио ову одлуку на основу двије пријаве СНСД-а од 6. и 7. октобра.

Током расправе о овој тачки дневног реда члан ЦИК-а Суад Арнаутовић рекао је да је против ове одлуке, јер је Комисија тек данас овјерила кандидатуру Блануше.

СДС има право жалбе на ову одлуку.

ЦИК БиХ

СНСД

СДС

Синиша Каран

Бранко Блануша

Коментари (0)
