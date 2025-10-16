Овјерене четири кандидатуре за пријевремене изборе

Извор:
Централна изборна комисија БиХ овјерила је данас четири кандидатуре за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, те новчано казнила СДС због преурањене кампање њеног кандидата Бранка Блануше.
Овјерене су кандидатуре Синише Карана кога је предложио СНСД, Бранка Блануше који је кандидат СДС-а, Николе Лазаревића кога је предложила Еколошка партија Републике Српске и Драгана Ђокановића који је приједлог Савеза за нову политику.
Кандидатуре су овјерене на основу извјештаја о спроведеним провјерама кандидата.
Раније су овјерене кандидатуре независних кандидата Игора Гашевића и Славка Драгичевића.
ЦИК је усвојио и одлуку о утврђивању редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске, након што је јуче спроведена процедура жријебања.
Комисија је казнила СДС са 5.500 КМ због тога што је њен кандидат на пријевременим изборима Бранко Блануша вршио преурањену кампању.
ЦИК је донио ову одлуку на основу двије пријаве СНСД-а од 6. и 7. октобра.
Током расправе о овој тачки дневног реда члан ЦИК-а Суад Арнаутовић рекао је да је против ове одлуке, јер је Комисија тек данас овјерила кандидатуру Блануше.
СДС има право жалбе на ову одлуку.
