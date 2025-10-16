Почела примјена нових правила заштите личних података

Извор:
Глас Српске
16.10.2025
10:45
У БиХ је званично почела примјена нових правила на пољу заштите личних података која омогућавају становницима бољи увид у то ко им и за које намјене тражи такве информације, а надлежни поново упозоравају да је ова област за већину и даље шпанско село.
Нови закон о заштити личних података, усвојен након дуже дискусије и као један из сета оних са ознаком "ЕУ", објављен је крајем фебруара ове године у "Службеном гласнику БиХ". Његова примјена је, с друге стране, почела од 4. октобра јер је остављен рок од 210 дана од дана ступања на снагу како би се контролорима и обрађивачима, као што су јавне установе, предузећа и лица, оставило времена да у највећој могућој мјери ускладе своје нове обавезе.
Те обавезе се, између осталих, односе се именовање службеника за заштиту личних података, израду и објављивање правила приватности, евиденција обраде и слично.
Новим законом је, с друге стране, грађанима омогућено да лакше приступе подацима који се о њима воде те разумију због чега се од њих траже подаци и у које сврхе обрађују.
Надлежни посебну пажњу скрећу на такозвано "право на заборав", односно могућност да затраже брисање својих података из одређених регистара када више не постоји законски разлог да се ти подаци задржавају.
Законом је дата боља заштита дјеце у смислу да ће поједине активности у дигиталним сервисима морати прво добити родитељски пристанак, а нове обавезе су прописане и за стране компаније које дјелују у БиХ.
Директор Агенције за заштиту личних података БиХ Драгољуб Рељић за "Глас" истиче да примјена новог закона доноси далеко већу заштиту личних података у односу на досадашња рјешења. Промјене су посљедица, каже, и начина обраде података усљед дигитализације и вјештачке интелигенције.
"Прописано је обавезно доношење политике приватности, колачића, право на приступ. Сада било ко може да пита сваког контролора података, био то дом здравља, школа, радно мјесто и сви који обрађују личне податке, због чега то раде, у које сврхе те када ће наступити брисање", рекао је Рељић и додао да је међу новинама и обавеза да се одмах пријави Агенцији уколико дође до продора у неки систем те лица чији су подаци угрожени.
На питање колико су грађани свјесни опасности и проблема који могу да их задесе приликом давања личних података, отворено каже да је то још на веома ниском нивоу, али и да то не треба да чуди с обзиром на то да се то право не изучава ни на правним факултетима.
"Једно је право на приватност, друго на заштиту личних података. Кроз обуке и друге методе покушавамо да подигнемо тај ниво свијести. Некада у томе успијевамо, некад не, али је у односу на вријеме од прије десет година значајно више свијести о овим стварима", рекао је Рељић наводећи да је 2011. било 15 приговора за читаву годину, а сада је то и по неколико стотина.
У данашње вријеме, упозорава, треба бити опрезан приликом куповине на интернету.
"Упозоравамо и на ситуације када неко жели да купује са интернета, да узму допуњиве картице које су доступне у банкама и пребаце на њих потребне количине новца. Свијест расте, али још није на довољно високом нивоу", казао је први човјек Агенције за заштиту личних података БиХ и нагласио да су данас управо највећи проблеми дигиталне крађе идентитета, односно да у доба дигитализације и вјештачке интелигенције заштита личних података мора бити на далеко вишем нивоу.
Из Агенције за заштиту личних података од самог усвајања новог закона подсјећају на знатно пооштрену казнену политику. Законом су, наиме, за кршење одредаба предвиђене казне од 500 КМ па све до 40 милиона или до четири одсто укупног годишњег свјетског промета компаније, зависно од тога који износ је већи.
