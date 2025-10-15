Logo

Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива

Извор:

РТРС

15.10.2025

21:31

Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да се средства требају рационално трошити, те да сага око буџета показује да је БиХ неодржива.

Амиџић је истакао да у заједничким институцијама има више од 20.000 запослених чија примања треба да буду коригована, што се до сада није десило јер чланови Предсједништва БиХ Жељко Комшић и Денис Бећировић не желе да БиХ има буџет који је послат на усвајање у Предсједништво и два пута враћан.

"Сад им је пало напамет да узму буџет, прекроје га и пошаљу у парламентарну процедуру приједлог који није проводив и прихватљив, јер не желе да има буџета. Желе да имају кривца, а тај кривац су обично Срби у Републици Српској", рекао је Амиџић.

Елементарна ствар, навео је Амиџић, јесте да постоји усклађеност дуговне и потражне стране, а предлаже се буџет у којем није предвиђено повећање плата за запослене у заједничким институцијама, нема ставке о томе на које институције се односе капитална улагања, па се силом убацују установе културе које нису буџетски корисници.

Он појашњава да институције културе нису ни слале буџетске захтјеве нити се обратиле Министарству.

"Истовремено су гурнули ствари које ниједан нормалан Србин не може да прихвати. Јасно је дефинисано да је култура у надлежности ентитета, односно кантона", рекао је Амиџић за РТРС.

Када је буџет писан у Министарству финансија и трезора и у приједлогу који је усвојен на Савјету министара, каже Амиџић, није постојала ниједна ствар која би могла да доведе до неразумијевања или провокације Бошњака или Хрвата.

Таг:

Срђан Амиџић

