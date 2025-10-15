СНСД тврди: Пропао покушај да се "на мала врата" Црнадак именује за главног преговарача

Извор:
РТРС
15.10.2025
19:35
"Тројке", српска и бошњачка, ослоњене на привидну већину у Предствничком дому БиХ покушале су да отму надлежност Савјету министара и именују главног преговарача БиХ са ЕУ.
Ипак, посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ нису подржали да се у дневни ред сједнице уврсти приједлог посланика СДП-а Саша Магазиновић, јер за овај приједлог није било ентитетске већине.
С обзиром да ентитетске већине није било, одлука о именовању главног прег варача ићи ће на усаглашавање у Колегијум Представничког дома.
С обзиром да су из истих политичких кругова данас покушали и смјену члана колегијума Маринка Чаваре, јасно је да су припремали терен да његовом смјеном, о којој ће се такође изјашњавати Колегијум обезбједе проходност својој намјери да за главног преговарача именују некога из редова српске опозиције.
Спекулише се, кандидат за ову позицију је ПДП-ов Игор Црнадак.
Да ли из политичких кругова или медијских спинова, али име Ане Тришић Бабић на позицији главног преговарача БиХ, темпирано након јучерашње посјете предсједнице ЕК Урсуле фон дер Лајен изазвало је помаму у сарајевским политичким круговима, мада предсједавајућа Савјета министара о именима потенијалних кандидата није говорио.
- О томе смо говорили прошле године на политичком новоу. У складу са тим ћу ту одлуку пустити у процедуру. То ће бити прави начин да се покаже шта је политички проблем. Не видим га сада, изузев актуелног политичког тренутка - рекла је предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто.
Проблем већ сутрадан и то из политичких кругова који су увјерени да је за европски пут довољно додворавање европским институцијама, а не закони у складу са европским стандардима, разговор и договор. Двије "тројке", српска и бошњачка понудили су кулоарско рјешење. Одлуку о формирњу Канцеларије главног преговарача, мимо Савјета министара, који је подсјећа Сања Вулић именовао главног преговарача за Споразум о стабилизацији и придруживању.
- Ово сам намјерно извукла да видите шта је пракса. То се иза кулиса дешава - навела је Вулић.
Хитне закулисне радње прозрели су и у ХДЗ-у БиХ.
- Ни једна ријеч од укључених у именовање није речена, битно је то направити што прије. Не доноси канцеларија напредак, ако га желимо, треба стати на лопту - рекао је предсједавајући Клуба ХДЗ-а БиХ Предраг Кожул.
"Тројке" и српска и бошњачка сматрају да им је лопта у посједу и да жељено могу постићи захвањујући полтронству и покровитељству међународних кругова. Оно што их жуља јесте недавни састанак лидера СНСД и ХДЗ-а у Бањалуци, а на путу им је и изборна воља српског народа у Српској.
- Све су радили да успоре европски пут БиХ. Немамо ништа против да то буде Србин, али не неко ко за мишљење пита Додика и Лаврова - изјавио је предсједник НиП-а Елмедин Конаковић.
Креатори мишљења Конаковића и иних и побринули су се да БиХ стагнира па и на европском путу. Из те исте тројке изостали су приједлози закона, али не и мешетарење.
- Ми се годину дана сусрећемо препакивањем већине у тајном аранжману. Тад почињу блокаде.Чујем поново изјаве да неког из СНСД-, па чак ни блиског неће подржати. Ето вам блокаде - јасан је предсједавајући Дома народа БиХ Никола Шпирић.
Уз све заврзламе и занемарујући раније праксе да главног преговарача у фазама придруживања ЕУ именује Савјет министара, данас се из бошњачких политичких кругова чуло и да је за успостављање Каанцеларије главног преговарача искључиво надлежно Предсједништво БиХ. Све у свему, предсједница ЕК дала нам је повода за нове тензије и галаму, а никако за наставак европског пута.
