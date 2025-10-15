Вулић: Приједлог за смјену Чаваре није оправдан и нећемо га подржати

Извор:
СРНА
15.10.2025
17:24
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је данас да овај клуб неће подржати смјену Маринка Чаваре из Колегијума овог дома, јер тај приједлог посланика Шемсудина Мехмедовића није оправдан.
- Жао ми је људи који стварно представљају свој народ и јасно се држе свог индентитета и припадности због тога што у "тројци" има оних који стално мијењају вјеру за вечеру. Мало су Срби, мало Хрвати, а мало Бошњаци како им треба за коју квоту. Имају чланове који се изјасне да су Хрвати и очигледно им је једна колегиница подобна за позицију хрватског члана Колегијума - рекла је Вулићева.
Говорећи о хитној сједници Представничког дома на којој је разматран буџет за ову годину, Вулићева је истакла да СНСД очекује да у потенцијалном новом буџету буду избрисане двије кључне спорне ставке - БХРТ и седам институција културе.
- Финансирање тих институција културе био би пренос надлежности, јер Дејтон јасно дефинише да су институције културе у надлежности ентитета и кантона у Федерацији БиХ - рекла је Вулићева новинарима.
Према њеним ријечима, буџетом који ће бити разматран у редовној процедури требало би да се исправи све оно што је накарадно постављено од чланова Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и Жељка Комшића.
Говорећи о другој хитној сједници која се односила на европски пут БиХ, Вулићева је истакла да је она била полигон за појединце да кажу све што имају, јер нису били дуго присутни у јавности.
- СНСД и ХДЗ су показали став и приступ ка европском путу изгласавањем десет европских закона, за разлику од ових што само причају, а ништа не раде - навела је Вулићева.
Поводом приједлога посланика СДП-а БиХ Саше Магазиновића да Представнички дом именује главног преговарача БиХ са ЕУ, Вулићева је навела да је пракса да Савјет министара именује главног преговарача и његове замјенике.
Она је подсјетила на одлуку о именовању главног преговарача о Споразуму о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ из 2005. године, када је на то мјесто Савјет министара поставио Игора Давидовића.
- Ово је пракса, иако они кажу да не постоји пракса и закони - рекла је Вулићева.
Према њеним ријечима, опозициона тројка из Републике Српске и бошњачка "тројка" договорили су на неформалном састанку одржаном синоћ у Сарајеву да за главног преговарача именују Игора Црнатка, док би његов замјеник био из СДП-а БиХ.
- Нелогично ми је да неко гласа за своје министре, да имате замјеника предсједавајућег у Савјету министара /Зукана Хелеза/ као што има СДП и да немате повјерења у своје министре, него правите политичку чорбу и из свега овога закључујем да српској и бошњачкој "тројци" није у интересу европски пут - рекла је Вулићева и додала да је ово порука грађанима да забораве на европски пут.
