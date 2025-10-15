Достављена иницијатива за смјену Маринка Чаваре из Колегијума

Извор:
СРНА
15.10.2025
15:35
Посланик Мјешовитог клуба посланика Шемсудин Мехмедовић доставио је Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ приједлог одлуке за смјену Маринка Чаваре из Колегијума овог дома.
У образложењу иницијативе, према сазнањима Срне, Мехмедовић је навео да је Чавара јавно изјављивао да до именовања Небојше Вукановића за министра безбједности не може доћи без договора са представницима хрватског народа и да ХДЗ константно упозорава да неће слиједити туђе интересе.
Иницијатор тврди да је Чавара подржао предсједавајућу Савјета министара Борјану Кришто која није предложила кандидата за министра безбједности, иако је Представнички дом на сједници 15. јуна усвојио закључак којим се то налаже.
У образложењу разлога за смјену, Мехмедовић је навео да је у парламентарну процедуру упутио десет иницијатива, за које је Чавара утврдио да нису у складу са Пословником дома и да је Чаварин циљ да се на сједницама Представничког дома расправља само о ономе што је битно за ХДЗ и СНСД.
