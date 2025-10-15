Logo

Достављена иницијатива за смјену Маринка Чаваре из Колегијума

Извор:

СРНА

15.10.2025

15:35

Коментари:

0
Достављена иницијатива за смјену Маринка Чаваре из Колегијума
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик Мјешовитог клуба посланика Шемсудин Мехмедовић доставио је Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ приједлог одлуке за смјену Маринка Чаваре из Колегијума овог дома.

У образложењу иницијативе, према сазнањима Срне, Мехмедовић је навео да је Чавара јавно изјављивао да до именовања Небојше Вукановића за министра безбједности не може доћи без договора са представницима хрватског народа и да ХДЗ константно упозорава да неће слиједити туђе интересе.

Иницијатор тврди да је Чавара подржао предсједавајућу Савјета министара Борјану Кришто која није предложила кандидата за министра безбједности, иако је Представнички дом на сједници 15. јуна усвојио закључак којим се то налаже.

У образложењу разлога за смјену, Мехмедовић је навео да је у парламентарну процедуру упутио десет иницијатива, за које је Чавара утврдио да нису у складу са Пословником дома и да је Чаварин циљ да се на сједницама Представничког дома расправља само о ономе што је битно за ХДЗ и СНСД.

Подијели:

Тагови:

Marinko Čavara

smjena

Predstavnički dom

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вулић: СНСД и ХДЗ трасирају европски пут земље

БиХ

Вулић: СНСД и ХДЗ трасирају европски пут земље

3 ч

0
Представнички дом: Буџет у редовној процедури

БиХ

Представнички дом: Буџет у редовној процедури

3 ч

0
Адемовић од сутра предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

БиХ

Адемовић од сутра предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

6 ч

0
ЦИК: Жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу

БиХ

ЦИК: Жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner