Представнички дом: Буџет у редовној процедури

Извор:
Глас Српске
15.10.2025
13:18
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ ни из трећег покушаја данас није усвојио буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину. Посланици нису подржали приједлог да овај документ буде размотрен ни по хитној ни по скраћеној процедури.
Буџет иде у редовну процедуру и о њему ће ријечи бити на сједници која ће највјероватније бити одржана 29. октобра.
Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара замолио је посланике да припреме амандмане за ову сједницу како би се покушало доћи до усвајања овог документа.
Предлагач буџета по хитном поступку је Предсједништво БиХ којем је овакав приједлог већ два пута враћен, први пут јер је замјеник министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамед Хасановић у образложењу навео да је неспроводив, а други пут јер на сједници није било предлагача, пише Глас Српске.
БиХ
6 ч0
БиХ
10 ч0
БиХ
10 ч0
БиХ
18 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму