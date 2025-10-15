Logo

МОЛ повећао испоруке нафте Србији након обуставе испорука из Хрватске

Извор:

Sputnjik

15.10.2025

13:02

МОЛ повећао испоруке нафте Србији након обуставе испорука из Хрватске
Фото: Pixabay

Мађарска енергетска компанија МОЛ повећала је извоз нафте у Србију у име Нафтне индустрије Србије, након што је хрватски ЈАНАФ обуставио испоруке због америчких санкција, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Сијарто је на форуму "Руска енергетска недеља" нагласио да МОЛ не може самостално у потпуности да обезбиједи количине потребне за функционисање српског тржишта горива, али да ће та компанија "наставити да повећава испоруке како би помогла Србији", пренио је Интерфакс.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: БРИКС остаје јединствен, чланице не напуштају савез

- МОЛ не може самостално да обезбиједи цјелокупну количину горива потребну за функционисање српског тржишта горива. Међутим, компанија чини све што је могуће. Повећали су извоз и наставиће то да чине како би помогли Србији - рекао је Сијарто.

НИС је ове недјеље објавио да је предузео све мјере како би обезбиједио непрекидно пословање и продају горива купцима. Сарађује са партнерима, владом и акционарима како би "превазишао тренутну ситуацију".

НИС, такође, наставља да сарађује са Министарством финансија САД по питању захтјева да буде уклоњен са СДН листе, али та компанија напомиње да је то дуготрајан и сложен процес.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Срби и Руси у борби против нацизма поднијели огромне жртве

Хрватски ЈАНАФ раније је објавио да више неће испоручивати нафту НИС-у, док су хрватске власти изразиле спремност да купе руски удио у тој компанији.

Мађарска

Нафтна индустрија Србије

