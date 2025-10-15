Јабука процвјетала у октобру: Ево шта то значи према народном вјеровању

15.10.2025
09:24
Коментари:0
У селима испод Селичевице, у Заплању у Србији, мјештани су ових дана свједоци несвакидашњег призора – јабука у цвату, и то усред октобра, када се природа већ спрема за јесење боје и прве хладне дане.
Деведесетогодишњи Чедомир Величковић из овог краја каже да се не сјећа да је тако нешто икада раније видио.
„За својих деведесет година нисам запамтио да јабука цвјета у октобру. Ово је први пут“, каже он.
Док стручњаци овакве појаве објашњавају климатским промјенама и продуженим топлим периодима, Заплањци имају своје тумачење.
„Кажу стари – кад јабука процвјета у јесен, биће родна година. Све ће да роди. Чак ће и дјеца да се рађају испод Селичевице и Суве планине, а овце ће да близне“, поручује Чедомир, преноси Глас Југа.
Веома је необично, али јабука може процвјетати у октобру, иако то није уобичајено за њено природно доба цвјетања, које је у прољеће, обично у априлу или мају.
То се дешава због промјена временских услова, односно ако послије дужег топлог периода услиједи киша и затим поново високе температуре, биљка може “помислити” да је прољеће. Стрес биљке – оштећења, суша или нагле промјене температуре могу пореметити њен вегетативни циклус. Одређене сорте јабука су осјетљивије и могу повремено “друго цвјетање” имати у јесен.
У Србији су забиљежени такви случајеви у неколико наврата посљедњих година — нарочито у јужним дијеловима земље, када су октобарски дани били натпросјечно топли.
У времену када временске прилике све чешће изненађују, овај призор под Селичевицом подсјећа да природа увијек има своје тајне и да, чак и у октобру, умије да процвјета.
