Српска листа добила највише гласова у Звечану

Бројање гласова за одборнике Скупштине општине завршено је у Звечану, гдје је Српска листа добила највише гласова 3.321 или 86,82 одсто.
На другом мјесту је Српска демократија са 264 гласова. Кандидати Демократске партије Косова за Скупштину општине добили су 3,32 одсто или 127 гласова, док су кандидати Покрета Самоопредјељење добили укупно 2,41 одсто или 92 гласа. Уједињење је добило 21 глас, преноси Косово онлајн.
Кандидат ДПК Фљурим Кељменди, као и два кандидата Покрета Самоопредјељење Селвије Пеци и Рабије Пеци ни сами нису гласали за себе јер су, према подацима ЦИК-а, добили нула гласова.
