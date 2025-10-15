Logo

Српска листа добила највише гласова у Звечану

Извор:

СРНА

15.10.2025

07:55

Коментари:

0
Српска листа добила највише гласова у Звечану
Фото: Танјуг/АП

Бројање гласова за одборнике Скупштине општине завршено је у Звечану, гдје је Српска листа добила највише гласова 3.321 или 86,82 одсто.

На другом мјесту је Српска демократија са 264 гласова. Кандидати Демократске партије Косова за Скупштину општине добили су 3,32 одсто или 127 гласова, док су кандидати Покрета Самоопредјељење добили укупно 2,41 одсто или 92 гласа. Уједињење је добило 21 глас, преноси Косово онлајн.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Акција СИПА-е од јутарњих сатич, ухапшена четири службеника УИО БиХ

Кандидат ДПК Фљурим Кељменди, као и два кандидата Покрета Самоопредјељење Селвије Пеци и Рабије Пеци ни сами нису гласали за себе јер су, према подацима ЦИК-а, добили нула гласова.

Подијели:

Тагови:

Звечан

Косово и Метохија

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Овим знаковима стижу године за памћење: Све ће им ићи од руке

Занимљивости

Овим знаковима стижу године за памћење: Све ће им ићи од руке

4 ч

0
Руска војска

Свијет

Руски ПВО оборио 59 украјинских дронова

4 ч

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

4 ч

0
Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

Хроника

Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

4 ч

0

Више из рубрике

Тачију продужен притвор

Србија

Тачију продужен притвор

17 ч

0
Срби воле феште чиме год да се баве: Гробаријада и ове године хит

Србија

Срби воле феште чиме год да се баве: Гробаријада и ове године хит

20 ч

0
"Потера" за памћење: Милион и по за сјајан такмичарски тим!

Србија

"Потера" за памћење: Милион и по за сјајан такмичарски тим!

21 ч

0
Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама

Србија

Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner