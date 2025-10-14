Logo

Срби воле феште чиме год да се баве: Гробаријада и ове године хит

14.10.2025

15:46

Срби воле феште чиме год да се баве: Гробаријада и ове године хит
Фото: Printscreen/X/pogrebniorkestarbeograd

Срби воле славља и не треба им чак ни посебан повод да се окупе и проведу уз иће и пиће. Међутим, има једна весела манифестација која традиционално, једном годишње, већ готово деценију и по окупља људе који нам се свима "нађу" при руци кад нас обузме туга. Погађате, у питању су гробари! И док се дио нације снебива на саму помен њих, други, пак, кажу "па то је посао као и сваки други".

Посао као посао, па и људи као људи, који су недавно организовали 14. по реду Гробаријаду. Ове године је избор пао на Параћин.

И можда би нам то и промакло да нисмо погледали вирални снимак на ТикТоку на коме се уз звук Посмртног марша износи и сервира торта, доокола раде прскалице, а из сандука излази дим.

@pogrebniorkestarbeograd

Grobarijada 2025 Paraćin, domaćin Venac Jovanović Paraćin #funeral #funeralmusic #funeralorchestra #pogrebniorkestarbeograd 064/39-30-694 Aleksandar http://www.pogrebniorkestar.rs/

♬ original sound - Pogrebni orkestar Beograd

Ступили смо у контакт са овогодишњим организатором, погребним предузећем Венац Јовановић из Параћина, чији нам је власник, Милан Јовановић, из прве руке препричао како се славило тог 4. октобра.

- Било је баш весело. Трајало је од 16 часова једног дана, до 2-3 часа иза поноћи. Врхунац славља било је изношење торте, традиционално у облику сандука. Све је било пропраћено "Погребним маршем" – прича Милан за Телеграф.

Default Image

Занимљивости

Održana Grobarijada uz tortu u obliku sanduka i trubače: "Ajde, izvolite unutra"

Иначе, на овој фешти било је око 180 фирми и барем 270 људи.

- Дошле су колеге из региона – Сјеверна Македонија, Грчка, Бугарска, Црна Гора. Присутни су били и медији из иностранства – наводи саговорник.

Default Image

Занимљивости

Torta u obliku mrtvačkog sanduka, hostese sa crnim velom: Grobarijada u Srbiji tema svjetskih medija

Иначе, Параћин је сад домаћин, па, како нам је открио Јовановић, опет 2033. године. Организатор се бира на врло занимљив начин.

