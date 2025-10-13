Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај

13.10.2025
На друштвеним мрежама кружи снимак туче која се десила у близини Жежељевог моста у Новом Саду.
На снимку објављеном на Инстаграм страници 192.рс види се физички обрачун двојице возача насред пута. Један од њих носио је кацигу, док се други рукама сукобио с њим, а за то време су возила иза њих била приморана да се зауставе.
Ове сцене изазвале су шок и невјерицу међу пролазницима, док су поједини свједоци покушавали да раздвоје сукобљене мушкарце.
Иако још увијек није познато шта је тачно претходило тучи, претпоставља се да је у питању била саобраћајна расправа која је ескалирала у физички обрачун. За сада нема информација о томе да ли је полиција реаговала нити да ли су учесници инцидента приведени, преноси Телеграф.
