Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај

13.10.2025

20:29

Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај
Фото: Instagram/@192_rs/screenshot

На друштвеним мрежама кружи снимак туче која се десила у близини Жежељевог моста у Новом Саду.

На снимку објављеном на Инстаграм страници 192.рс види се физички обрачун двојице возача насред пута. Један од њих носио је кацигу, док се други рукама сукобио с њим, а за то време су возила иза њих била приморана да се зауставе.

Ове сцене изазвале су шок и невјерицу међу пролазницима, док су поједини свједоци покушавали да раздвоје сукобљене мушкарце.

Иако још увијек није познато шта је тачно претходило тучи, претпоставља се да је у питању била саобраћајна расправа која је ескалирала у физички обрачун. За сада нема информација о томе да ли је полиција реаговала нити да ли су учесници инцидента приведени, преноси Телеграф.

Туча

Нови Сад

0
