Израел оптужио Хамас за кршење споразума

13.10.2025

20:13

Израел оптужио Хамас за кршење споразума
Фото: Танјуг/АП

Израел је оптужио Хамас за кршење споразума о прекиду ватре у Гази, јер су само четири од 28 тијела талаца враћена Израелу.

Министар одбране Израел Кац упозорио је Хамас да ће се свако одлагање или намјерно избјегавање враћања тијела талаца сматрати грубим кршењем споразума и да ће на то бити одговорено.

Израелска војска је саопштила да је Црвени крст обавијестио војску да је прије неког времена преузео два ковчега са тијелима талаца убијених у јужној Гази.

Црвени крст сада доноси ковчеге трупама Израелске војске унутар енклаве, гдје ће се одржати церемонија коју ће водити војни рабин.

Посмртни остаци ће потом бити идентификовани.

Сви живи таоци у Гази су ослобођени из заточеништва Хамаса и враћени у Израел, али се очекује да ће посмртни остаци 28 заробљеника бити враћани у етапама.

Неки од комбија са палестинским затвореницима који су пуштени из израелских затвора стигли су прије неког времена у Рамалу на Западној обали.

Према постигнутом споразуму, Израел ће ослободити око 250 палестинских затвореника осуђених на доживотне казне затвора и више од 1.700 Палестинаца притворених од почетка рата у Гази 2023. године, укључујући све жене и малољетнике, подсјећа "Раша тудеј".

Хамас

Појас Газе

Израел

