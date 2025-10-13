Logo

Алон Охел свирао клавир у болничкој соби први пут послије киднаповања

Алон Охел кога је данас заједно са осталим таоцима ослободила палестинска милитантна група Хамас, написао је у првој поруци јавности да је "пјесма његова снага и крај његовој патњи".

"Прије неколико минута, стајао је за клавиром у својој соби и мало свирао, након двије године без додиривања клавира", рекла је његова мајка Идит, додајући да ће се полако вратити свирању на нивоу на који је навикао.

Охелове породице су користиле дониране клавире широм свијета као начин да подигну свијест о његовој тешкој ситуацији.

На питање о лошем стању Алоновог десног ока његова мајка је рекла да он "врло мало види на десно око".

"Још није прошао исцрпне тестове, видјећемо", додала је Идит Охел.

Идит наглашава да њен син не зна ништа о томе шта се догодило у Израелу у посљедње двије године, осим да је био рат.

"Био је шокиран када је видио толико људи на Тргу талаца и странце који држе његову слику. Идемо корак по корак, Алоновим темпом", рекла је његова мајка.

