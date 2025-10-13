Суд одбацио захтјев тужилаштва да се Тачију ограниче посјете

13.10.2025
18:10
Коментари:0
Специјализована вијећа тзв. Косова у Хагу одбацила су захтјев Специјализоване канцеларије тужиоца, којим су тражене додатне мјере у притвору Хашима Тачија, у случају гдје је он, заједно са Кадријем Веселијем, Реџепом Селимијем и Јакупом Красниц́ијем, оптужен за ратне злочине и злочине против човјечности, преноси Репортери.
Тужилаштво је захтјевало одређена ограничења у вези са Тачијевим непривилегованим посјетама, тврдећи да су она неопходна да би се процес заштитио од сваког покушаја Тачија да омета процедуре, конкретно, затражено је да се забране посјете одређених особа бившем лидеру ОВК.
Према ријечима тужилаштва, исти захтјев је поднијет и претпретресном судији у поступку против спровођења правде, гдје је затражено да се 14 особа забрани посјета Тачију - укључујући његова три брата.
Према одлуци од 3. септембра 2025. године, која је објављена 10. октобра 2025. године, тужилаштво је додатно затражило да се све што је везано за овај случај или случај против спровођења правде забрани да се разговара током непривилегованих посјета.
Свијет
У Хагу приведено најмање 30 људи, демонстранти напали полицију
Према тужилаштву, тражене мјере нису казнене, већ намећу разумна ограничења јер спријечавају даље опструктивне радње Тачија.
Тачијева одбрана се успротивила овом захтјеву, тврдећи да забрана разговора о информацијама које су јавне није легитимна. У међувремену, у вези са поверљивим информацијама, Вијеће је подсјетило да је досљедно понављало оптуженима да им је забрањено да разговарају или откривају било коју информацију класификовану као повјерљиву, осим за њихову одбрану.
Свијет
Продужен притвор Хашиму Тачију
Према вијећу, таква мјера не мора бити изречена јер је то већ забрањено од самог почетка.
У међувремену, узимајући у обзир чињеницу да је сличан захтјев раније обрађен - наиме у случају против спровођења правде, вијеће је саопштило да неће разматрати захтјев тужилаштва и процјењује да није потребно наметати било какав додатни услов како би се Тачију спријечило да разговара о том случају.
