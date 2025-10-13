Logo

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

Извор:

Агенције

13.10.2025

17:33

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник ХДЗ БиХ Драган Човић рекао је данас у Бањалуци да ХДЗ снажно заговара мир у БиХ, европски пут и потпуну уставну равноправност три конститутивна народа.

Човић је рекао да ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање.

"То смо данас и представили нашим пријатељима из СНСД, као што смо и у протеклих мјесец, два и свим другим странкама", рекао је Човић на конференцији за новинаре послије састанка са СНСД-ом.

Човић је рекао да је предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто на састанку изнијела јасне ставове шта би требало урадити по том питању на нивоу Савјета министара.

Он је рекао да је исказано жаљење што још није усвојен буџет институција БиХ и да су погрешни приступи Предсједништва БиХ довели до тога.

"Мораћемо сјести врло брзо и договорити поправке онога што се заједнички да поправити у буџету", рекао је Човић.

Човић је истакао да са СНСД-ом постоји интензивна комуникација и да је ХДЗ опредијељен за договор.

"Ми смо јасно рекли да ћемо партнерство које смо саградили, слиједити до наредних општих избора. У Дому народа, колега /Никола/ Шпирић и ја настојимо све договарати, настојимо то пренијети и на Представнички дом, тако да ништа не би стајало", рекао је Човић.

Човић је захвалио СНСД-у за гостопримство и исказао увјерење да ће бити остварен искорак када је ријеч о битним питањима, преноси Срна.

