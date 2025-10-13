Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

Извор:
Конзорцијум Логистика БиХ и представници транспортних и логистичких оператера упозоравају да је друмски превоз БиХ доведен до ивице опстанка.
- Двадесет мјесеци апела, састанака, дописа и образложења нису били довољни. Европска комисија, одбијањем да изузме "кабинско особље друмског превоза" из шенгенских правила, директно доприноси уништењу превоза путника и робе из БиХ, све друге опције су игнорисане - наводи се у саопштењу Конзорцијума Логистика БиХ.
У саопштењу су навели чињенице које се игноришу, а то су:
Возачи - кабинско особље друмског превоза БиХ;
- имају уговоре о раду и редовно уплаћене порезе и доприносе у БиХ,
- посједују квалификационе картице возача у складу с Повељом квалитета ЦЕМТ и директивама Европске уније,
- управљају возилима стандарда ЕУРО 6, произведеним у земљама чланицама Европске уније,
- посједују осигурање и лиценциране дозволе,
- у потпуности поштују АЕТР споразум и све релевантне регулативе Европске уније - укључујући Директиву са свим допунама и Уредбу.
Додају у саопштењу, да и поред потпуне усклађености, Европска комисија третира возаче из БиХ као грађане "треће земље", ускраћујући им право рада под једнаким условима као колегама из Европске уније.
- Након попуњавања базе ЕЕС, што се очекује у јануару 2026. године, БиХ ће изгубити више од двије трећине капацитета линијског превоза путника према државама Европске уније, превоз робе ће моћи обављати само возачи који имају документе Европске уније, 12.000 радника у сектору логистике и транспорта изгубиће посао, производња у прерађивачком и извозном сектору биће смањена за једну трећину и књиге наруџби, тонски километри и домаћа производња драстично ће пасти - наводе у саопштењу.
Истичу да агенције из Европске уније одводи возаче из БиХ, уз образложење да је "БиХ трећа земља".
- Тиме се руши сваки темељ партнерства и повјерења који је грађен деценијама - наводе у саопштењу.
Позивају Предсједништво БиХ, Парламентарну скупштину, Савјет министара, ентитетске владе, све надлежне институције и међународне партнере да хитно затраже "изузеће кабинског особља друмског превоза из шенгенских правила", уважавајући европске пресуде и реалне околности рада.
Додају да није вријеме за подјеле и пребацивање кривице.
- Вријеме је за заједнички захтјев и одлучну одбрану права на рад наших возача и превозника. Партнерство и поштовање су темељ савремених европских односа. Ако се та правила не примјењују на БиХ, онда се морамо запитати, да ли за нас постоји само понижење и подаништво или ћемо коначно рећи доста - закључује се у саопштењу Конзорцијума Логистике БиХ, који потписује Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума.
