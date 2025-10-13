Logo

Вујичић: Лагумџија никада није мислио својом главом

Извор:

СРНА

13.10.2025

13:01

Коментари:

0
Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрошњим одласком у ОХР показао је да никада није мислио својом главом и никада ништа није добро урадио за БиХ, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.

Вујичић је напоменуо да у БиХ постоје два ентитета и три народа и да би требало да постоји једна међународна политика која се води искључиво у Предсједништву БиХ, а не у ОХР-у или у некој страној амбасади.

milorad kojic

Република Српска

Којић: Има елемената за утврђивање одговорности Лагумџије

Указао је да га Лагумџијино присуство и одлазак у ОХР нимало не чуде јер је он бошњачки, а не амбасадор БиХ.

- Лагумџија је кроз свој рад више пута показао да за њега у БиХ не постоје Срби и Хрвати, као ни Република Српска, већ искључиво бошњачка политика - истакао је Вујичић.

Он је рекао да је Лагумџија увијек био инструмент других међународних представника, што потврђује и својим присуством и одласком по памет и ставове у ОХР, те да све што чини, чини на штету БиХ.

Према његовим ријечима, БиХ неће моћи направити никакав политички напредак до Бошњаци и Лагумџија не схвате да је овдје потребан договор домаћих политичара који морају преузети одговорност за функционисање БиХ, као и док се не уваже ставови сва три народа и два ентитета.

Košarka, lopta

Кошарка

Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево. Имајући у виду чињеницу да ће сједница Савјета безбједности УН на којој ће се говорити о ситуацији у БиХ бити одржана 31. октобра, јасно је да је дошао на консултације код свог шефа и главног налогодавца Кристијана Шмита.

