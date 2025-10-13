Logo

Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

Извор:

АТВ

13.10.2025

12:56

Коментари:

0
Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона
Фото: Pexels

Пред кошаркашима Игокее је још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона. Сутра од 18 и 30 играју против њемачког Вирцбурга. Након уводног пораза од Галатасараја, тренер Ненад Стефановић очекује реакцију својих играча.

"Очекује нас још један меч у гостима с екипом која има континуитет у раду с тренером, јасну филозофију игре и која је без пораза у досадашњем дијелу сезоне. Показали су свој квалитет у Бундеслиги и Лиги шампиона. Анализирали смо пораз од Галатасараја видјели смо шта је било добро а шта је било лоше. Очекујем реакцију свог тима прије свега дефанзивну да поправимо наше грешке. Неће бити лако они су веома добра екипа која има „врућ“ домаћи паркет на којем јако тешко губе. Вјерујем у своју екипу желим да пружимо константнију партију него у Турској и видјећемо за шта ће бити довољно", изјавио је Стефановић.

Њемачки представник у Лиги шампиона није непознаница за Игокеу, с обзиром да су и прошле године имали прилику да се састану у групној фази. У оба меча су морали да честитају противнику. Марко Јеремић очекује тешко гостовање.

"Морамо да добро уђемо у утакмицу, максимално сконцентрисано. Знамо колико нам је битна ова утакмица послије пораза у Турској, надам се да ће екипа добро одреаговати и да ћемо покушати да дођемо до прве побједе у Лиги шампиона", додаје Јеремић.

Подијели:

Таг:

КК Игокеа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пешић: Било је веома тужном, нисмо имали довољно времена

Кошарка

Пешић: Било је веома тужном, нисмо имали довољно времена

5 ч

0
КК Партизан

Кошарка

Навијачи Партизана претучени у Сплиту

1 д

0
Фенербахче-Црвена звезда

Кошарка

Црвена звезда уз драму покорила Истанбул

2 д

0
КК Леотар

Кошарка

Кошаркаши Леотара спремно дочекују старт сезоне

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner