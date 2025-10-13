Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

Извор:
АТВ
13.10.2025
12:56

Пред кошаркашима Игокее је још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона. Сутра од 18 и 30 играју против њемачког Вирцбурга. Након уводног пораза од Галатасараја, тренер Ненад Стефановић очекује реакцију својих играча.
"Очекује нас још један меч у гостима с екипом која има континуитет у раду с тренером, јасну филозофију игре и која је без пораза у досадашњем дијелу сезоне. Показали су свој квалитет у Бундеслиги и Лиги шампиона. Анализирали смо пораз од Галатасараја видјели смо шта је било добро а шта је било лоше. Очекујем реакцију свог тима прије свега дефанзивну да поправимо наше грешке. Неће бити лако они су веома добра екипа која има „врућ“ домаћи паркет на којем јако тешко губе. Вјерујем у своју екипу желим да пружимо константнију партију него у Турској и видјећемо за шта ће бити довољно", изјавио је Стефановић.
Њемачки представник у Лиги шампиона није непознаница за Игокеу, с обзиром да су и прошле године имали прилику да се састану у групној фази. У оба меча су морали да честитају противнику. Марко Јеремић очекује тешко гостовање.
"Морамо да добро уђемо у утакмицу, максимално сконцентрисано. Знамо колико нам је битна ова утакмица послије пораза у Турској, надам се да ће екипа добро одреаговати и да ћемо покушати да дођемо до прве побједе у Лиги шампиона", додаје Јеремић.
