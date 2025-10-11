Навијачи Партизана претучени у Сплиту

Извор:
Тројица српских држављана, навијача Партизана, претучени су у Сплиту послије утакмице кошаркашке АБА лиге између домаћег Сплита и Партизана.
Како је навела полиција, двије особе су задобиле повреде, а једна има раскрвављену главу.
„Можемо да потврдимо да су након кошаркашке утакмице тројица држављана Србије који су били на утакмици нападнути од стране групе младих људи у близини хале. Особе нису пријављене полицији као службена лица или навијачи гостујућег клуба, па су избјегле полицијски надзор и обезбјеђење. Двије особе су повређене и указује им се помоћ. Трећа особа није повређена. Спроводимо кривичну истрагу“, потврдила је полиција поменутом порталу.
Указана им је медицинска помоћ и очекују се нови детаљи њиховог стања.
Што се саме утакмице тиче, није било инцидената ни на терену ни на трибинама, пише Спутњик.
