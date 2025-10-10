Logo

Скандал у Евролиги: Предсједник Басконије блокирао улаз у свлачионицу абалигашким судијама

Фото: Pexels

Предсједник Басконије Хосеан Керехета физички је спријечио судије да уђу у свлачионицу на полувремену меча с Панатинаикосом, а Евролига разматра озбиљну казну.

Први човјек шпанског клуба, направио је огроман инцидент током полувремена утакмице против Панатинаикоса, која се играла у Виторији.

Керехета је наводно, видно незадовољан суђењем у првом полувремену, стао испред улаза у свлачионицу и готово два минута блокирао пролаз судијама, захтевајући објашњење за одлуке које је сматрао штетним по свој тим.

Керхета и клуб ће се суочити и са казном од стране Евролиге, јер је овај инцидент забиљежен и у званичном записнику утакмице.

- Наводно је Керехета стао испред улаза у свлачионицу и није дозволио судијама да уђу, изазвавши напету ситуацију док су арбитри покушавали да схвате разлог застоја. Након отприлике два минута, разговарао је с њима и на крају их пустио унутра - преноси "Газета".

Један од званичника Басконије касније је упутио извињење судијама, али то очигледно неће бити довољно да се избјегне огромна казна која очекује како њега, тако и клуб.

Послије трећег кола Евролиге, Басконија и даље нема тријумф, док Панатинаикос има скор од двије побједе и једног пораза.

