Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

Звијезда Лос Анђелес Лејкерса, ЛеБрон Џејмс, који још није учествовао на припремама тима, биће ван терена додатне три до четири недјеље због ишијаса на десној страни тијела, саопштио је тим у четвртак.
Џејмс, који има 40 година, пропустио је прве двије предсезонске утакмице Лејкерса и још није учествовао у пуном тренингу, због онога што је тренер Џеј-Џеј Редик описао као иритацију нерва у предјелу глутеуса.
Ишијас означава симптоме иритације, упале или притиска на ишијадични нерв. Тај нерв потиче из лумбалног (доњег) дијела кичме и пролази кроз мишиће задњице и задњу ложу, пре него што се грана у мање нерве који иду ка доњем дијелу ноге и стопалу.
Симптоми могу да варирају – од оштрог или пецкајућег бола до утрнулости, жмараца или осјећаја "иглица". Вријеме опоравка у великој мјери зависи од узрока проблема.
Када су у четвртак питали Редика за ажурирање у вези са Џејмсовим опоравком (прије него што је објављена дијагноза ишијаса), он је рекао да је Џејмс "на свом сопственом распореду".
Ако Џејмс буде ван терена цијеле три до четири недјеље, пропустиће утакмицу отварања сезоне против Голден Стејт Вориорса 21. октобра.
Шемс Чаранија са ЕСПН-а је ове недеље извијестио да ће Џејмс вјероватно пропустити цијелу предсезону, али је циљао да се врати на терен за прву утакмицу регуларне сезоне.
Џејмс улази у своју рекордну, 23. сезону у НБА лиги, чиме ће престићи Винса Картера по дужини каријере у историји лиге.
Али, први пут у каријери ће пропустити отварање сезоне.
Откако се придружио Лејкерсима у сезони 2018/19, Лос Анђелес има скор 248-171 (проценат побједа 59,1%) са њим на терену.
Када не игра, Лејкерси имају скор 56-78 (41,8%).
