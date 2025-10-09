Навијач Лејкерса тужио Џејмса због обмане

Извор:
Један навијач Лејекрса покренуо је тужбу против звијезде тима из Лос Анђелеса јер тврди да је преварен.
Недавна "друга одлука" Леброна Џејмса за коју су многи помислили да ће заправо бити објава о крају каријере - јер је то већ једном урадио (чувена "децисион" 2010 када је открио да прелази у Мајами) - навела је многе да брже боље купе улазнице за, како су помислили, опроштајну сезону једног од највећих играча свих времена.
Тако је размишљао и фан Лејкерса Ендрју Гарсија, који је, како преноси "ТМЗ Спорт", купио карте за меч Кливленда и Лејкерса у Охају, што би био посебан тренутак, јер је у питању дуел клубова у којима је "краљ" почео и завршио каријеру.
Међутим, када је поменути навијач схватио да је Лебронова објава уствари само дио рекламне кампање за једно алкохолно пиће, толико се разочарао да је покренуо тужбу против Џејмса.
Намјера му је да тужбом поврати скоро 900 долара (865.66 тачније) колико је дао за улазницу, којој је цена нагло скочила (у међувремену и пала), чим је Леброн најавио да има нешто важно да објави.
Ни клубови нису знали о чему се ради, па су из предострожности, попут Кливленда, вишеструко дигли цијену карата за мечеве против Лејкерса.
Према писању поменутог америчког медија Гарсија је у тужби поднијетој суду у Лос Анђелесу оптужио Леброна за "превару, обману и лажно представљање" и стога је преузео све законске основе за повраћај новца, наводећи да "не би купио улазницу да је знао да Леброн не планира да се пензионише".
